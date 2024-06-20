https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/elazig-ve-balikesirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1085044768.html
Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Maden ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Ezine ve... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T16:50+0300
2024-06-20T16:50+0300
2024-06-20T16:50+0300
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Elazığ'da Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.Balıkesir'de tarım arazisinde yangınİlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-orman-yangini-en-kisa-surede-kontrol-altina-almayi-umuyoruz-1085040728.html
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orman yangını, çanakkale, çanakkale valiliği, elazığ, balıkesir
Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Ayrıntılar geliyor
Elazığ'ın Maden ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Ezine ve Adana'nın Aladağ ilçesindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.
Elazığ'da Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.
Balıkesir'de tarım arazisinde yangın
İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.
Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.