https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/elazig-ve-balikesirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1085044768.html

Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Elazığ ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Elazığ'ın Maden ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Ezine ve... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T16:50+0300

2024-06-20T16:50+0300

2024-06-20T16:50+0300

türkiye

orman yangını

çanakkale

çanakkale valiliği

elazığ

balıkesir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085044601_0:84:901:590_1920x0_80_0_0_5afd0c191440f5b7827a36550847dfba.jpg

Elazığ'da Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.Balıkesir'de tarım arazisinde yangınİlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-orman-yangini-en-kisa-surede-kontrol-altina-almayi-umuyoruz-1085040728.html

türkiye

çanakkale

elazığ

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını, çanakkale, çanakkale valiliği, elazığ, balıkesir