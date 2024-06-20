https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-orman-yangini-en-kisa-surede-kontrol-altina-almayi-umuyoruz-1085040728.html
Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T15:07+0300
2024-06-20T15:07+0300
2024-06-20T16:46+0300
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Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesinde büyük bir alanda etkili olan yangını hatırlattı.Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Herhangi bir yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." dedi.Köylülerin de destek verdiği ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/4-ilde-orman-yangini-1085009372.html
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orman yangını, son dakika, çanakkale
orman yangını, son dakika, çanakkale
Çanakkale'de tarım arazisinden bozuk orman alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı
15:07 20.06.2024 (güncellendi: 16:46 20.06.2024)
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.
Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesinde büyük bir alanda etkili olan yangını hatırlattı.
Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Herhangi bir yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." dedi.
Köylülerin de destek verdiği ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.