https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/diyarbakirda-ekin-tarlasinda-yangin-130-donum-ekin-kul-oldu-1085052744.html

Diyarbakır'da ekin tarlasında yangın: 130 dönüm ekin kül oldu

Diyarbakır'da ekin tarlasında yangın: 130 dönüm ekin kül oldu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 330 dönümlük ekin tarlasında çıkan yangında 130 dönüm ekin yandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T22:16+0300

2024-06-20T22:16+0300

2024-06-20T22:16+0300

türkiye

diyarbakır

yangın

tarla

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Silvan ilçesi kırsal Eskiköy Mahallesi'ndeki 130 dönümü biçilmemiş ekin ve 200 dönümü ise anız olan tarlada çıktı. Çiftçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-yangin-ormanlik-alana-sicradi-bosaltilan-koylerdeki-bazi-evler-yandi--1085051293.html

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