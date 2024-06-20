https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/diyarbakirda-ekin-tarlasinda-yangin-130-donum-ekin-kul-oldu-1085052744.html
Diyarbakır'da ekin tarlasında yangın: 130 dönüm ekin kül oldu
Diyarbakır'da ekin tarlasında yangın: 130 dönüm ekin kül oldu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 330 dönümlük ekin tarlasında çıkan yangında 130 dönüm ekin yandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T22:16+0300
2024-06-20T22:16+0300
2024-06-20T22:16+0300
türkiye
diyarbakır
yangın
tarla
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Silvan ilçesi kırsal Eskiköy Mahallesi'ndeki 130 dönümü biçilmemiş ekin ve 200 dönümü ise anız olan tarlada çıktı. Çiftçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-yangin-ormanlik-alana-sicradi-bosaltilan-koylerdeki-bazi-evler-yandi--1085051293.html
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diyarbakır, yangın, tarla
diyarbakır, yangın, tarla
Diyarbakır'da ekin tarlasında yangın: 130 dönüm ekin kül oldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 330 dönümlük ekin tarlasında çıkan yangında 130 dönüm ekin yandı.
Silvan ilçesi kırsal Eskiköy Mahallesi'ndeki 130 dönümü biçilmemiş ekin ve 200 dönümü ise anız olan tarlada çıktı.
Çiftçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.