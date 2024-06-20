https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-yangin-ormanlik-alana-sicradi-bosaltilan-koylerdeki-bazi-evler-yandi--1085051293.html

Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı: Boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı

Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı: Boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba ve Aladağ köylerindeki yerleşimler... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T21:05+0300

2024-06-20T21:05+0300

2024-06-20T21:05+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

tahliye

gelibolu

ezine

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Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/boluda-kumes-yangini-20-bin-tavuk-telef-oldu-1085047536.html

türkiye

çanakkale

gelibolu

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çanakkale, orman yangını, tahliye, gelibolu, ezine