https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/canakkalede-yangin-ormanlik-alana-sicradi-bosaltilan-koylerdeki-bazi-evler-yandi--1085051293.html
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı: Boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı: Boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba ve Aladağ köylerindeki yerleşimler... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T21:05+0300
2024-06-20T21:05+0300
2024-06-20T21:05+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
tahliye
gelibolu
ezine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085051136_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_25470de6ec41b32ca203a034a88e13a5.jpg
Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/boluda-kumes-yangini-20-bin-tavuk-telef-oldu-1085047536.html
türkiye
çanakkale
gelibolu
ezine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085051136_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f6787ec2024ff8223031ac9800e61e39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, orman yangını, tahliye, gelibolu, ezine
çanakkale, orman yangını, tahliye, gelibolu, ezine
Çanakkale'de yangın ormanlık alana sıçradı: Boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba ve Aladağ köylerindeki yerleşimler tahliye edildi. Yangın nedeniyle bu köylerdeki bazı ev ve ahırlar yandı.
Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı.
Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.