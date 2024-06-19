4 ilde orman yangını: Kavadan ve karadan müdahale sürüyor
17:56 19.06.2024 (güncellendi: 18:43 19.06.2024)
© İHA / ÖMER AKKOYUN-Uşak'ta ekili alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
© İHA / ÖMER AKKOYUN-
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Uşak'ta alevlerle mücadele sürerken Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Balıkesir Ayvalık'ta ise çöplükte çıkan yangın otluk araziye yayıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye 4 ilde orman yangınları ile mücadele havadan ve karadan devam ediyor.
Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Soma ilçesindeki Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.
Manisa'da orman yangını: 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. https://t.co/0jvexiavaA pic.twitter.com/FS4r9EBwfk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 19, 2024
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
© İHAManisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. 14.40’ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. 14.40’ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
© İHA
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını
İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını https://t.co/0jvexi9Xl2 pic.twitter.com/nQjs0gAsDv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 19, 2024
Urla ilçesinde de yangın
Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.
Ekiplerin her iki yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.
Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradı https://t.co/0jvexi9Xl2 pic.twitter.com/ngc6sPxAAD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 19, 2024
© İHA / EMRAH ELMAS - SUAT SALGIN-Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
© İHA / EMRAH ELMAS - SUAT SALGIN-
Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Uşak'ta yangınla mücadele sürüyor
Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.