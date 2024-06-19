https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/4-ilde-orman-yangini-1085009372.html

4 ilde orman yangını: Kavadan ve karadan müdahale sürüyor

4 ilde orman yangını: Kavadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Uşak'ta alevlerle mücadele sürerken Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Balıkesir Ayvalık'ta ise çöplükte çıkan yangın... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T17:56+0300

2024-06-19T17:56+0300

2024-06-19T18:43+0300

türkiye

uşak

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yangın

yangın helikopteri

manisa büyükşehir belediyesi

orman

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Türkiye 4 ilde orman yangınları ile mücadele havadan ve karadan devam ediyor.Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorManisa'nın Soma ilçesindeki Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.İzmir'in iki ilçesinde orman yangınıİzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Urla ilçesinde de yangınUrla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.Ekiplerin her iki yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Uşak'ta yangınla mücadele sürüyorUşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-canakkale-eceabat-yangini-kontrol-altina-alinmistir-1085007966.html

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