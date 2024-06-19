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4 ilde orman yangını: Kavadan ve karadan müdahale sürüyor
4 ilde orman yangını: Kavadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Uşak'ta alevlerle mücadele sürerken Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Balıkesir Ayvalık'ta ise çöplükte çıkan yangın... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T17:56+0300
2024-06-19T18:43+0300
türkiye
uşak
yangın söndürme
orman yangını
yangın
yangın helikopteri
manisa büyükşehir belediyesi
orman
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Türkiye 4 ilde orman yangınları ile mücadele havadan ve karadan devam ediyor.Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorManisa'nın Soma ilçesindeki Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.İzmir'in iki ilçesinde orman yangınıİzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Urla ilçesinde de yangınUrla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.Ekiplerin her iki yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Uşak'ta yangınla mücadele sürüyorUşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-canakkale-eceabat-yangini-kontrol-altina-alinmistir-1085007966.html
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uşak, yangın söndürme, orman yangını, yangın, yangın helikopteri, manisa büyükşehir belediyesi, orman
uşak, yangın söndürme, orman yangını, yangın, yangın helikopteri, manisa büyükşehir belediyesi, orman

4 ilde orman yangını: Kavadan ve karadan müdahale sürüyor

17:56 19.06.2024 (güncellendi: 18:43 19.06.2024)
© İHA / ÖMER AKKOYUN-Uşak'ta ekili alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Uşak'ta ekili alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© İHA / ÖMER AKKOYUN-
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Uşak'ta alevlerle mücadele sürerken Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Balıkesir Ayvalık'ta ise çöplükte çıkan yangın otluk araziye yayıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye 4 ilde orman yangınları ile mücadele havadan ve karadan devam ediyor.

Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
© İHAManisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. 14.40’ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. 14.40’ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. 14.40’ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
© İHA

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Urla ilçesinde de yangın

Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.
Ekiplerin her iki yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.
© İHA / EMRAH ELMAS - SUAT SALGIN-Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
© İHA / EMRAH ELMAS - SUAT SALGIN-
Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak'ta yangınla mücadele sürüyor

Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale-Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır
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