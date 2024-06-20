https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/15-gun-sureyle-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-girisler-yasaklandi-1085032650.html

15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik' bölgesi ilan edildi: Girişler yasaklandı

15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik' bölgesi ilan edildi: Girişler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği, Oymakaya bölgesinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:02+0300

2024-06-20T12:02+0300

2024-06-20T12:02+0300

türkiye

şırnak

şırnak valiliği

özel güvenlik bölgesi

geçici askeri güvenlikli bölgesi

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Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yasaklanan bölgelere girmemeleri konusunda duyarlı olması istendi. Açıklamada, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 20 Haziran 2024 - 04 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/sirnakta-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1083123869.html

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şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, geçici askeri güvenlikli bölgesi