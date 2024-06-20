https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/beyaz-saray-rusya-ile-baglantisi-nedeniyle-kaspersky-yazilimlarinin-satisini-kisitlamak-istiyor-1085044963.html

Beyaz Saray, Rusya ile bağlantısı nedeniyle Kaspersky yazılımlarının satışını kısıtlamak istiyor

Beyaz Saray, Rusya ile bağlantısı nedeniyle Kaspersky yazılımlarının satışını kısıtlamak istiyor

Sputnik Türkiye

Reuters’in bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, şirketin Rusya ile bağlantısı nedeniyle 29 Eylül'den itibaren Kaspersky Lab yazılımlarının... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T16:55+0300

2024-06-20T16:55+0300

2024-06-20T16:55+0300

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Reuters, Beyaz Saray’ın şirketin Rusya ile bağlantısı nedeniyle 29 Eylül’den itibaren Kaspersky Lab yazılımlarının ABD’deki satışını kısıtlamayı planladığını yazdı.Haberde, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Rusya ile bağlantıları nedeniyle 29 Eylül’den itibaren Kaspersky anti-virüs yazılımlarının ABD’deki satışlarını kısıtlamayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre Beyaz Saray ayrıca Kaspersky Lab’ı ticari kısıtlamalara tabi şirketler listesine dahil etmeyi de planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-abd-bu-hafta-rusyaya-yeni-yaptirimlar-aciklayacak-1084744604.html

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