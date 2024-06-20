https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/beyaz-saray-rusya-ile-baglantisi-nedeniyle-kaspersky-yazilimlarinin-satisini-kisitlamak-istiyor-1085044963.html
Beyaz Saray, Rusya ile bağlantısı nedeniyle Kaspersky yazılımlarının satışını kısıtlamak istiyor
Beyaz Saray, Rusya ile bağlantısı nedeniyle Kaspersky yazılımlarının satışını kısıtlamak istiyor
Sputnik Türkiye
Reuters’in bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, şirketin Rusya ile bağlantısı nedeniyle 29 Eylül'den itibaren Kaspersky Lab yazılımlarının... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T16:55+0300
2024-06-20T16:55+0300
2024-06-20T16:55+0300
dünya
abd
beyaz saray
kaspersky
kaspersky lab
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bağlantı
kısıtlama
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Reuters, Beyaz Saray’ın şirketin Rusya ile bağlantısı nedeniyle 29 Eylül’den itibaren Kaspersky Lab yazılımlarının ABD’deki satışını kısıtlamayı planladığını yazdı.Haberde, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Rusya ile bağlantıları nedeniyle 29 Eylül’den itibaren Kaspersky anti-virüs yazılımlarının ABD’deki satışlarını kısıtlamayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre Beyaz Saray ayrıca Kaspersky Lab’ı ticari kısıtlamalara tabi şirketler listesine dahil etmeyi de planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-abd-bu-hafta-rusyaya-yeni-yaptirimlar-aciklayacak-1084744604.html
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abd, beyaz saray, kaspersky, kaspersky lab, rusya, bağlantı, kısıtlama
abd, beyaz saray, kaspersky, kaspersky lab, rusya, bağlantı, kısıtlama
Beyaz Saray, Rusya ile bağlantısı nedeniyle Kaspersky yazılımlarının satışını kısıtlamak istiyor
Reuters’in bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, şirketin Rusya ile bağlantısı nedeniyle 29 Eylül'den itibaren Kaspersky Lab yazılımlarının ABD’deki satışını kısıtlamayı planlıyor.
Reuters, Beyaz Saray’ın şirketin Rusya ile bağlantısı nedeniyle 29 Eylül’den itibaren Kaspersky Lab yazılımlarının ABD’deki satışını kısıtlamayı planladığını yazdı.
Haberde, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Rusya ile bağlantıları nedeniyle 29 Eylül’den itibaren Kaspersky anti-virüs yazılımlarının ABD’deki satışlarını kısıtlamayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Habere göre Beyaz Saray ayrıca Kaspersky Lab’ı ticari kısıtlamalara tabi şirketler listesine dahil etmeyi de planlıyor.