https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-abd-bu-hafta-rusyaya-yeni-yaptirimlar-aciklayacak-1084744604.html
Beyaz Saray: ABD bu hafta Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacak
Beyaz Saray: ABD bu hafta Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin yakında Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemleri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T01:16+0300
2024-06-12T01:16+0300
2024-06-12T01:15+0300
dünya
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abd
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g7
yaptırım
savunma sanayi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin yakın zamanda Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemleri açıklayacağını söyledi.Kirby, “Bu hafta, G7 ülkelerinin liderleri tarafından verilen taahhütler kapsamında uygulanacak bir dizi yeni hassas yaptırım ve ihracat kontrol tedbirini açıklayacağız” dedi.Yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemlerinin Rusya'ya yabancı ürün satın almada yardımcı olan ‘kuruluş ve ağlara’ yönelik olacağını belirten Kirby, “Örneğin, finansal aracıların Rus savunma sanayi sektörünü desteklemeleri daha da zor hale gelecek ve Rusya'nın kilit sektörlerdeki gelirleri daha da sınırlandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cin-ucuncu-ulkeler-rusyayla-ticari-ve-ekonomik-isbirligimize-karisamaz-1084725435.html
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john kirby, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, abd, rusya, g7, yaptırım, savunma sanayi
john kirby, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, abd, rusya, g7, yaptırım, savunma sanayi
Beyaz Saray: ABD bu hafta Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin yakında Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemleri açıklayacağını ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin yakın zamanda Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemleri açıklayacağını söyledi.
Kirby, “Bu hafta, G7 ülkelerinin liderleri tarafından verilen taahhütler kapsamında uygulanacak bir dizi yeni hassas yaptırım ve ihracat kontrol tedbirini açıklayacağız” dedi.
Yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol önlemlerinin Rusya'ya yabancı ürün satın almada yardımcı olan ‘kuruluş ve ağlara’ yönelik olacağını belirten Kirby, “Örneğin, finansal aracıların Rus savunma sanayi sektörünü desteklemeleri daha da zor hale gelecek ve Rusya'nın kilit sektörlerdeki gelirleri daha da sınırlandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.