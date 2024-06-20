https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/benzin-ve-motorin-zamminda-son-durum-akaryakit-zammi-ne-zaman-zam-olacak-mi--1085054107.html
Benzin ve motorin zammında son durum: Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı?
Benzin ve motorin zammında son durum: Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı?
Sputnik Türkiye
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarına ne zaman zam yapılacağı ve ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Zamların ne zaman uygulanacağını araştırıılyor. Peki... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T23:07+0300
2024-06-20T23:07+0300
2024-06-21T00:56+0300
ekonomi
motorin
benzin fiyatları
benzin istasyonu
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatların sürekli güncelleme geliyor. Akaryakıt zammının tarihi, binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Mevcut akaryakıt litre fiyatlarına bakıldığında, İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 40.67 lira, benzinin litresi ise 40.30 lira olarak satılıyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman uygulanacak, zam olacak mı?Akaryakıt zammı ne zaman?NTV'nin haberine göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.Akyakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/akaryakitta-cifte-zam-benzine-ve-motorine-zam-geliyor-1085023388.html
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Benzin ve motorin zammında son durum: Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı?
23:07 20.06.2024 (güncellendi: 00:56 21.06.2024)
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarına ne zaman zam yapılacağı ve ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Zamların ne zaman uygulanacağını araştırıılyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman gelecek, fiyat artışı olacak mı?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatların sürekli güncelleme geliyor. Akaryakıt zammının tarihi, binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor.
Mevcut akaryakıt litre fiyatlarına bakıldığında, İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 40.67 lira, benzinin litresi ise 40.30 lira olarak satılıyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman uygulanacak, zam olacak mı?
Akaryakıt zammı ne zaman?
NTV'nin haberine
göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.
Akyakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.