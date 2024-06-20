https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/akaryakitta-cifte-zam-benzine-ve-motorine-zam-geliyor-1085023388.html

Akaryakıtta çifte zam: Benzine ve motorine zam geliyor

Akaryakıtta çifte zam: Benzine ve motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024-06-20T09:11+0300

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatların sürekli güncelleme geliyor.21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ev-sahibi-ve-kiracilar-icin-yuzde-25-zam-sinirinda-geri-sayim-basladi-konut-fiyatlari-artacak-mi-1084834920.html

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