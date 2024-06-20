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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/akaryakitta-cifte-zam-benzine-ve-motorine-zam-geliyor-1085023388.html
Akaryakıtta çifte zam: Benzine ve motorine zam geliyor
Akaryakıtta çifte zam: Benzine ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatların sürekli güncelleme geliyor.21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.
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benzin zam,akaryakıt fiyatları,motorin zam,zam,benzin fiyatları
benzin zam,akaryakıt fiyatları,motorin zam,zam,benzin fiyatları

Akaryakıtta çifte zam: Benzine ve motorine zam geliyor

09:11 20.06.2024 (güncellendi: 09:12 20.06.2024)
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© AA
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21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatların sürekli güncelleme geliyor.
21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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