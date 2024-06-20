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Beklenen uygulama devreye alınıyor: Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe-ambalaj başına para alınacak
Beklenen uygulama devreye alınıyor: Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe-ambalaj başına para alınacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen “Depozito Yönetim Sistemi” çalışmaları tamamlandı. 2025'te ulusal çapta devreye girecek sistem ile 0.1 ile 3... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T08:26+0300
2024-06-20T08:26+0300
ekonomi
para
geri dönüş
geri dönüşüm
geri dönüşüm
geri dönüşüm kumbarası
depozito
depozito yönetim sistemi
şişe
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Türkiye çapında yıllardır beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki devreye alınıyor. Depozito iade sistemi, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünleri kapsayacak. Bu sistem, tek kullanımlık ambalajların geri dönüşümünü teşvik ederek çevreye önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.İlk etapta 5 bin i̇ade makinesi kurulacakBakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.
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geri dönüşüm, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm para kazanma, geri dönüşüm işinde para var mı, geri dönüşüm para kazanılır mı, depozito nedir, depozito iade makinesi, depozitolu şişe
geri dönüşüm, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm para kazanma, geri dönüşüm işinde para var mı, geri dönüşüm para kazanılır mı, depozito nedir, depozito iade makinesi, depozitolu şişe

Beklenen uygulama devreye alınıyor: Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe-ambalaj başına para alınacak

08:26 20.06.2024
© PixabayPet şişe, su şişesi
Pet şişe, su şişesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© Pixabay
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Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen “Depozito Yönetim Sistemi” çalışmaları tamamlandı. 2025'te ulusal çapta devreye girecek sistem ile 0.1 ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşüme kazandırılacak. Her bir şişe veya kutu başına 25 kuruş ödenecek ve bu paralar alışverişte kullanılabilecek.
Türkiye çapında yıllardır beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki devreye alınıyor. Depozito iade sistemi, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünleri kapsayacak. Bu sistem, tek kullanımlık ambalajların geri dönüşümünü teşvik ederek çevreye önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

İlk etapta 5 bin i̇ade makinesi kurulacak

Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.
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