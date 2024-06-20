https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/beklenen-uygulama-devreye-aliniyor-geri-donusum-kutusuna-atilan-sise-ambalaj-basina-para-alinacak-1085021758.html

Beklenen uygulama devreye alınıyor: Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe-ambalaj başına para alınacak

Beklenen uygulama devreye alınıyor: Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe-ambalaj başına para alınacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen “Depozito Yönetim Sistemi” çalışmaları tamamlandı. 2025'te ulusal çapta devreye girecek sistem ile 0.1 ile 3... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T08:26+0300

2024-06-20T08:26+0300

2024-06-20T08:26+0300

ekonomi

para

geri dönüş

geri dönüşüm

geri dönüşüm

geri dönüşüm kumbarası

depozito

depozito yönetim sistemi

şişe

şişe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052161136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae8ba1dd7ad5a5f141985f816455464e.jpg

Türkiye çapında yıllardır beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki devreye alınıyor. Depozito iade sistemi, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünleri kapsayacak. Bu sistem, tek kullanımlık ambalajların geri dönüşümünü teşvik ederek çevreye önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.İlk etapta 5 bin i̇ade makinesi kurulacakBakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kredi-karti-kartlarina-maasa-bagli-yeni-duzenleme-limit-ve-taksit-sinirlamasi-geliyor-1085021205.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

geri dönüşüm, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm para kazanma, geri dönüşüm işinde para var mı, geri dönüşüm para kazanılır mı, depozito nedir, depozito iade makinesi, depozitolu şişe