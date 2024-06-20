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Bayramda gelen çağrılar paylaşıldı: 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’
Bayramda gelen çağrılar paylaşıldı: 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nda ALO 181 Çağrı Merkezi'ne gelen ilginç çağrılar paylaşıldı. Buna göre kimisi kurbanlıkları çok büyük olduğu için operatöre yedinci ortak olup... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T17:49+0300
2024-06-20T17:49+0300
türkiye
alo 181
kurban bayramı
çağrı merkezi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi'ne Kurban Bayramı’nda ilginç şikayet ve istekler geldi.Kurban Bayramı’nda ALO 181’i arayan bir adam kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu, çağrı operatörlerinden birinin 7’nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir kişi ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi geleceği yönünde tavsiye istedi. Ankara’dan arayan bir şahıs kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi. İstanbul’dan bir arayansa ise kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti. Yine İstanbul’dan arayan bir başka vatandaş ise ‘Kurban atıkları diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’ diye sordu. Kurbanlıklara çektirilen eziyeti şikayet edenler de oldu. Bazıları, acemi kasapları ihbar etmek istediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/kurban-bayrami-oncesi-uzmanlar-uyariyor-et-tuketmek-icin-acele-etmeyin-en-az-bir-hafta-beklemeli-1084836386.html
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alo 181, kurban bayramı, çağrı merkezi
alo 181, kurban bayramı, çağrı merkezi

Bayramda gelen çağrılar paylaşıldı: 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’

17:49 20.06.2024
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Kurban Bayramı'nda ALO 181 Çağrı Merkezi'ne gelen ilginç çağrılar paylaşıldı. Buna göre kimisi kurbanlıkları çok büyük olduğu için operatöre yedinci ortak olup olamayacağını sordu, kimisi ise 'Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?' dedi. Çağrı merkezine acemi kasapları ihbar eden çok sayıda çağrı da geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi'ne Kurban Bayramı’nda ilginç şikayet ve istekler geldi.
Kurban Bayramı’nda ALO 181’i arayan bir adam kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu, çağrı operatörlerinden birinin 7’nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir kişi ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi geleceği yönünde tavsiye istedi.

Ankara’dan arayan bir şahıs kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi.
İstanbul’dan bir arayansa ise kasasında kurban deri ve atıkları taşıyan aracın kokuya neden olduğunu söyleyerek aracı ihbar etti. Yine İstanbul’dan arayan bir başka vatandaş ise ‘Kurban atıkları diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?’ diye sordu.
Kurbanlıklara çektirilen eziyeti şikayet edenler de oldu. Bazıları, acemi kasapları ihbar etmek istediğini söyledi.
Adana Kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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