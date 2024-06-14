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Kurban Bayramı öncesi uzmanlar uyarıyor: 'Et tüketmek için acele etmeyin, en az bir hafta beklemeli'
Kurban Bayramı öncesi uzmanlar uyarıyor: 'Et tüketmek için acele etmeyin, en az bir hafta beklemeli'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Fatma Çelik, Kurban Bayramında et tüketimine ilişkin çok önemli tavsiyelerde bulunup nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Çelik, kurban etini... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T09:04+0300
2024-06-14T09:04+0300
yaşam
kurban bayramı
uyarı
böbrek yetmezliği
meyve
sebze
egzersiz
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Kurban Bayramı yaklaşması ile uzmanlardan bayramda beslenmeye yönelik tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Bilhassa bayram gezmelerinde normalin üzerinde et tüketimi yapılıyor ve tatlı tüketimiyle daha fazla enerji alınıyor. Beslenme alışkanlıklarında yaşanan bu değişiklikler doğal olarak vücutta da etkisini gösteriyor. Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, bayramda et tüketimiyle ilgili tavsiyelerde bulunarak beslenme şeklinde uygulanması gerekenleri anlattı.'Aldığınız enerjiyi egzersizle harcayın'Bayram sofralarında etin yanı sıra tatlı tüketimiyle ciddi enerji alındığını hatırlatan Çelik, “Bu kadar sıcak havada eti çok tükettiğimiz takdirde ve yanına da ikramların şerbetli tatlı olması nedeniyle normalden çok daha fazla enerji alırız. Hava bu kadar sıcakken o enerjiyi harcamak gün içinde mümkün olmayabilir. Bu nedenle aldığımız her fazla kalori yağ olarak depolanır. Sadece yağ olarak depolanmakla da kalmaz, tükettiğimiz şeyin et olmasından kaynaklı olarak ileri yaştakilerde, özellikle erkeklerde vücuttaki kolesterol seviyesi, yağ seviyesi yükselir. Bu kadar şekerli gıda ve et tükettikten sonra hareket etmeyi başarabilirsek, işin içerisine egzersizi dahil etmeyi başarırsak bu bizim için dezavantaja dönüşmez” diyerek mutlaka hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.'Etin yanında bolca meyve sebze tüketin'Ete eşlikçi olarak meyve sebze, yoğurt, tahıl ve kuru baklagillerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Fatma Çelik, bayramda uygulanması gereken beslenme şeklini şöyle anlattı:'Bu kişiler aşırı et tüketiminden kaçınmalı'Aşırı et tüketiminden uzak durması gereken kişileri belirten Çelik, “Özellikle kronik hastalıkları olanlar, diyabet, kalp damar hastalığı, beyin ve sinir damarlarında problemi olanlar, böbrek ve karaciğer hastaları çok fazla et tüketmemesi gereken gruplar. Böbrek ve karaciğer yetmezliği hastalarının da et tüketmelerini istemiyoruz. Gut hastalığı yaşayanlar da ciddi anlamda dikkat etmeli. Bu insanların et tüketirken miktar konusunda mutlaka diyetisyenlerinin verdikleri talimatlara uymaları lazım” ifadelerini kullandı.'Bir haftada yeme olgunluğuna ulaşır'“Kurban etinin taze olduğunu unutmamak lazım. Onun için mutlaka dinlendirilmeli” diyen Prof. Dr. Çelik, “Kurban eti çok sert olur, bu kadar katı bir et piştiğinde çok sertleşecek ve sindirmek çok güç olacak. Bu nedenle dinlenmiş olması lazım. Oda sıcaklığında 24 saatte toparlanırken hava bu kadar sıcakken dışarıda bırakılması mümkün değil. Et bir hafta süreyle buzdolabında bekletildiğinde istediğimiz olgunluğa gelir. Bir hafta bekletildikten sonra etin hangi bölgesini yerseniz yiyin yeme olgunluğuna erişmiş olur” şeklinde konuştu.
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kurban bayramı, uyarı, böbrek yetmezliği, meyve, sebze, egzersiz
kurban bayramı, uyarı, böbrek yetmezliği, meyve, sebze, egzersiz

Kurban Bayramı öncesi uzmanlar uyarıyor: 'Et tüketmek için acele etmeyin, en az bir hafta beklemeli'

09:04 14.06.2024
© ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW220078Adana Kebap
Adana Kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW220078
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Prof. Dr. Fatma Çelik, Kurban Bayramında et tüketimine ilişkin çok önemli tavsiyelerde bulunup nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Çelik, kurban etini tüketmek için, etin bekletilmesi gereken sürenin buzdolabında bir hafta olduğunu ifade etti.
Kurban Bayramı yaklaşması ile uzmanlardan bayramda beslenmeye yönelik tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Bilhassa bayram gezmelerinde normalin üzerinde et tüketimi yapılıyor ve tatlı tüketimiyle daha fazla enerji alınıyor. Beslenme alışkanlıklarında yaşanan bu değişiklikler doğal olarak vücutta da etkisini gösteriyor. Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, bayramda et tüketimiyle ilgili tavsiyelerde bulunarak beslenme şeklinde uygulanması gerekenleri anlattı.

'Aldığınız enerjiyi egzersizle harcayın'

Bayram sofralarında etin yanı sıra tatlı tüketimiyle ciddi enerji alındığını hatırlatan Çelik, “Bu kadar sıcak havada eti çok tükettiğimiz takdirde ve yanına da ikramların şerbetli tatlı olması nedeniyle normalden çok daha fazla enerji alırız. Hava bu kadar sıcakken o enerjiyi harcamak gün içinde mümkün olmayabilir. Bu nedenle aldığımız her fazla kalori yağ olarak depolanır. Sadece yağ olarak depolanmakla da kalmaz, tükettiğimiz şeyin et olmasından kaynaklı olarak ileri yaştakilerde, özellikle erkeklerde vücuttaki kolesterol seviyesi, yağ seviyesi yükselir. Bu kadar şekerli gıda ve et tükettikten sonra hareket etmeyi başarabilirsek, işin içerisine egzersizi dahil etmeyi başarırsak bu bizim için dezavantaja dönüşmez” diyerek mutlaka hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

'Etin yanında bolca meyve sebze tüketin'

Ete eşlikçi olarak meyve sebze, yoğurt, tahıl ve kuru baklagillerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Fatma Çelik, bayramda uygulanması gereken beslenme şeklini şöyle anlattı:
Etle birlikte meyve ve sebze tüketimini de artırmayı sağlayıp, ayran, yoğurt gibi süt ürünleri de tüketmeliyiz. Et tükettik, su, meyve sebze, süt, yoğurt tükettik. Yanında bir parça tahıl grubundan ya da kuru baklagiller grubundan bir şeyler yediğimizde çok daha iyi olur. Bayramda ete eşlikçi olarak sebzeyi meyve ve tam tahıllar sürekli, bir gün kuru baklagiller, bir gün kuruyemişler, mutlaka her gün yoğurt ve gün boyunca serin su mutlaka tüketilmeli.

'Bu kişiler aşırı et tüketiminden kaçınmalı'

Aşırı et tüketiminden uzak durması gereken kişileri belirten Çelik, “Özellikle kronik hastalıkları olanlar, diyabet, kalp damar hastalığı, beyin ve sinir damarlarında problemi olanlar, böbrek ve karaciğer hastaları çok fazla et tüketmemesi gereken gruplar. Böbrek ve karaciğer yetmezliği hastalarının da et tüketmelerini istemiyoruz. Gut hastalığı yaşayanlar da ciddi anlamda dikkat etmeli. Bu insanların et tüketirken miktar konusunda mutlaka diyetisyenlerinin verdikleri talimatlara uymaları lazım” ifadelerini kullandı.

'Bir haftada yeme olgunluğuna ulaşır'

Kurban etinin taze olduğunu unutmamak lazım. Onun için mutlaka dinlendirilmeli” diyen Prof. Dr. Çelik, “Kurban eti çok sert olur, bu kadar katı bir et piştiğinde çok sertleşecek ve sindirmek çok güç olacak. Bu nedenle dinlenmiş olması lazım. Oda sıcaklığında 24 saatte toparlanırken hava bu kadar sıcakken dışarıda bırakılması mümkün değil. Et bir hafta süreyle buzdolabında bekletildiğinde istediğimiz olgunluğa gelir. Bir hafta bekletildikten sonra etin hangi bölgesini yerseniz yiyin yeme olgunluğuna erişmiş olur” şeklinde konuştu.
et, kebap, mangal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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Kurban eti için 24 saat uyarısı: 'Ölüm sertliği oluşuyor tüketmeyin'
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