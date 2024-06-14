https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ev-sahibi-ve-kiracilar-icin-yuzde-25-zam-sinirinda-geri-sayim-basladi-konut-fiyatlari-artacak-mi-1084834920.html

Ev sahibi ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırında geri sayım başladı: Konut fiyatları artacak mı?

Ev sahibi ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırında geri sayım başladı: Konut fiyatları artacak mı?

Sputnik Türkiye

Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalara göre, yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde. Peki bu durum kira fiyatlarını nasıl etkileyecek? 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T08:16+0300

2024-06-14T08:16+0300

2024-06-14T08:16+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sertifikası

kira sözleşmesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı' sorusuna şu yanıtı vermişti:'Ev sahipleri yeni kiracılar için farklı bir kira ücreti belirleyebilir'Haziran ayının ortasına gelinmişken, kira fiyatlarının da Temmuz ayında nasıl ödeneceği merak ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Sebahattin Aslan, zam sınırının kaldırılmasıyla kira piyasasında hareketlilik olabileceğini belirtti: 'Hareketlilik bekliyoruz'Aslan, kira fiyatlarındaki artışların piyasa dinamiklerine bağlı olduğunu vurguladı:Ev sahiplerinin zam talepleriMilliyet'te yer alan habere göre, ev sahiplerinin zam taleplerinin makul ve adaletli olması gerektiğine dikkat çeken Aslan, şu ifadeleri kullandı: 'Konut kiralarında düşüş olmaz, aksine artış olacaktır'Aslan, konut kiralarında düşüş beklemediklerini, aksine artış olacağını söyledi: Yatırım Amaçlı Konut Alımları ArtacakZam sınırının kalkmasıyla yatırım amaçlı konut alımlarında artış beklediklerini ifade eden Aslan, "Yatırımcılar daha fazla esneklik ve potansiyel getiri elde etme imkanı bulacak. Özellikle Temmuz ayı sonrasında, satışlarımızda artış gözlemleyeceğimizi öngörüyoruz. Yatırımcılarımıza daha geniş bir kira artışı potansiyeli sunarak, konut alımlarının canlanmasını ve piyasada hareketliliğin artmasını bekliyoruz" dedi.

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