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Ev sahibi ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırında geri sayım başladı: Konut fiyatları artacak mı?
Ev sahibi ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırında geri sayım başladı: Konut fiyatları artacak mı?
Sputnik Türkiye
Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalara göre, yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde. Peki bu durum kira fiyatlarını nasıl etkileyecek? 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı' sorusuna şu yanıtı vermişti:'Ev sahipleri yeni kiracılar için farklı bir kira ücreti belirleyebilir'Haziran ayının ortasına gelinmişken, kira fiyatlarının da Temmuz ayında nasıl ödeneceği merak ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Sebahattin Aslan, zam sınırının kaldırılmasıyla kira piyasasında hareketlilik olabileceğini belirtti: 'Hareketlilik bekliyoruz'Aslan, kira fiyatlarındaki artışların piyasa dinamiklerine bağlı olduğunu vurguladı:Ev sahiplerinin zam talepleriMilliyet'te yer alan habere göre, ev sahiplerinin zam taleplerinin makul ve adaletli olması gerektiğine dikkat çeken Aslan, şu ifadeleri kullandı: 'Konut kiralarında düşüş olmaz, aksine artış olacaktır'Aslan, konut kiralarında düşüş beklemediklerini, aksine artış olacağını söyledi: Yatırım Amaçlı Konut Alımları ArtacakZam sınırının kalkmasıyla yatırım amaçlı konut alımlarında artış beklediklerini ifade eden Aslan, "Yatırımcılar daha fazla esneklik ve potansiyel getiri elde etme imkanı bulacak. Özellikle Temmuz ayı sonrasında, satışlarımızda artış gözlemleyeceğimizi öngörüyoruz. Yatırımcılarımıza daha geniş bir kira artışı potansiyeli sunarak, konut alımlarının canlanmasını ve piyasada hareketliliğin artmasını bekliyoruz" dedi.
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Ev sahibi ve kiracılar için yüzde 25 zam sınırında geri sayım başladı: Konut fiyatları artacak mı?

08:16 14.06.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA
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Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalara göre, yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde. Peki bu durum kira fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı' sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak temmuzda bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok."

'Ev sahipleri yeni kiracılar için farklı bir kira ücreti belirleyebilir'

Haziran ayının ortasına gelinmişken, kira fiyatlarının da Temmuz ayında nasıl ödeneceği merak ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Sebahattin Aslan, zam sınırının kaldırılmasıyla kira piyasasında hareketlilik olabileceğini belirtti:
"Zam sınırının kalkmasıyla birlikte, yeni kiracılar ile eski kiracılar arasında farklılık olabileceği doğru. Ev sahipleri yeni kiracılar için farklı bir kira ücreti belirleyebilir. Ancak, mevcut kiracılar için değişiklik talep etme hakkı sınırlı olabilir. Kiracılar arasında adil bir muamele sağlamak önemlidir."

'Hareketlilik bekliyoruz'

Aslan, kira fiyatlarındaki artışların piyasa dinamiklerine bağlı olduğunu vurguladı:

"Kirada yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte belirli bir hareketlilik bekliyoruz. Bu hareketlilik piyasanın talep ve arz dengesine, bölgesel ekonomik koşullara ve gayrimenkul sektöründeki diğer faktörlere bağlı olacaktır. Kira artışları konusunda adil ve dengeli bir yaklaşım benimsenmelidir."

Ev sahiplerinin zam talepleri

Milliyet'te yer alan habere göre, ev sahiplerinin zam taleplerinin makul ve adaletli olması gerektiğine dikkat çeken Aslan, şu ifadeleri kullandı:
"Ev sahipleri, kira fiyatlarını artırırken bölgesel ekonomik koşulları, gayrimenkul piyasasındaki trendleri ve kiracıların ödeme gücünü dikkate almalıdır. Zam miktarının açık ve önceden belirlenmiş olması, hem ev sahipleri hem de kiracılar arasında olası anlaşmazlıkları önleyebilir."

'Konut kiralarında düşüş olmaz, aksine artış olacaktır'

Aslan, konut kiralarında düşüş beklemediklerini, aksine artış olacağını söyledi:
"Konut kiralarında düşüş olmaz, aksine artış olacaktır. Daire satış fiyatları da artacaktır. Ekonomi yönetimi açıklamaları konut fiyatlarında reel bazlı düşüş yaşanabileceğini belirtse de, bu durum kiraları etkilemeyecektir. Aksine, konut fiyatlarındaki artış trendi kira fiyatlarında da yükselişe neden olabilir."

Yatırım Amaçlı Konut Alımları Artacak

Zam sınırının kalkmasıyla yatırım amaçlı konut alımlarında artış beklediklerini ifade eden Aslan, "Yatırımcılar daha fazla esneklik ve potansiyel getiri elde etme imkanı bulacak. Özellikle Temmuz ayı sonrasında, satışlarımızda artış gözlemleyeceğimizi öngörüyoruz. Yatırımcılarımıza daha geniş bir kira artışı potansiyeli sunarak, konut alımlarının canlanmasını ve piyasada hareketliliğin artmasını bekliyoruz" dedi.
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