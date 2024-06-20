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Abdulkadir Selvi: Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç birliği oluşturma çabası var
Abdulkadir Selvi: Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç birliği oluşturma çabası var
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun görüşme hazırlığında olduğunu söyledi ve "Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç birliği oluşturma... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T10:48+0300
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de yeni bir güç birliği planlandığını öne sürdü:
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Abdulkadir Selvi: Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç birliği oluşturma çabası var

10:48 20.06.2024
© CHP/DOGUSAN OZERCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© CHP/DOGUSAN OZER
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun görüşme hazırlığında olduğunu söyledi ve "Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç birliği oluşturma çabası var" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de yeni bir güç birliği planlandığını öne sürdü:
"Şimdi iki ayrı ekip, Özgür Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında güçbirliği oluşturmak için çaba gösteriyor. Kurultaydan önce Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel güçbirliği yapmıştı. İmamoğlu-Özel ekibi kurultayda Kılıçdaroğlu’nu devirmeyi başarmıştı. Eylül kurultayından önce ise yeni bir ittifakın temelleri atılmaya çalışılıyor. Bu kez Özgür Özel’e karşı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir araya getirme yönünde çabalar var. Aradan 1 yıl geçmeden dengeler değişti. Bu kez de Özgür Özel’e karşı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı kuruluyor. Edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu önümüzdeki günlerde görüşecekler. Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na kırgın olduğu biliniyor. Hatta telefonlarına bile çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu, “Sırtımda hançerlerle dolaştım” demişti. Sırtındaki en büyük hançer olarak İmamoğlu’nu görüyordu. Ama partide dengeler değişince roller de değişiyor. Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, CHP’de aktif görevi olan bir isim Kılıçdaroğlu’na giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilerek Özgür Özel’in karşısına Ekrem İmamoğlu’nun çıkarılması önerisini götürmüş. Bir değil iki isimden söz ediliyor. Ama haber doğru. Peki İmamoğlu aday olursa Özgür Özel’i devirir mi? Elindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu ona kurultayı kazandırabilir. Ayrıca Kılıçdaroğlu ile ittifak yapması durumunda ezici bir çoğunlukla kazanabilir."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2024
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı
16 Haziran , 19:56
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