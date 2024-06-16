https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/chp-genel-baskani-ozel-kilicdaroglu-ile-bayramlasti-1084909557.html

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanları ile telefonda görüştü. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T19:56+0300

2024-06-16T19:56+0300

2024-06-16T19:56+0300

politika

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bayramlaşma

bayramlaşma

kemal kılıçdaroğlu

kurban bayramı

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CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile telefonda görüştü.Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, iyi dileklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogan-ozel-ile-bayramlasti--1084905757.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bayramlaşma, bayramlaşma, kemal kılıçdaroğlu, kurban bayramı