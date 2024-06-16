https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/chp-genel-baskani-ozel-kilicdaroglu-ile-bayramlasti-1084909557.html
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanları ile telefonda görüştü. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T19:56+0300
2024-06-16T19:56+0300
2024-06-16T19:56+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bayramlaşma
bayramlaşma
kemal kılıçdaroğlu
kurban bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083462370_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25accf60122e18fa9087b2ba17b7a938.jpg
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile telefonda görüştü.Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, iyi dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogan-ozel-ile-bayramlasti--1084905757.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083462370_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c17e473b5a24764c2272f9841e0323b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bayramlaşma, bayramlaşma, kemal kılıçdaroğlu, kurban bayramı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bayramlaşma, bayramlaşma, kemal kılıçdaroğlu, kurban bayramı
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanları ile telefonda görüştü.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile telefonda görüştü.
Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, iyi dileklerini iletti.