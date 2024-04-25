https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/sirnakta-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1083123869.html
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T00:30+0300
2024-04-25T00:30+0300
2024-04-25T00:30+0300
türkiye
şırnak
şırnak valiliği
özel güvenlik bölgesi
gabar dağı
cudi
cudi dağı
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Şırnak'ta Cudi ve Gabar dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" olarak duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sirnakin-altindaglari-bolgesi-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1082853848.html
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şırnak
gabar dağı
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şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, gabar dağı, cudi, cudi dağı
şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, gabar dağı, cudi, cudi dağı
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Şırnak'ta Cudi ve Gabar dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" olarak duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.