https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/sirnakta-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1083123869.html

Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T00:30+0300

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türkiye

şırnak

şırnak valiliği

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cudi

cudi dağı

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Şırnak'ta Cudi ve Gabar dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" olarak duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sirnakin-altindaglari-bolgesi-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1082853848.html

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cudi dağı

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şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, gabar dağı, cudi, cudi dağı