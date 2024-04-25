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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/sirnakta-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1083123869.html
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Şırnak'ta Cudi ve Gabar dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" olarak duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sirnakin-altindaglari-bolgesi-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1082853848.html
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şırnak
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şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, gabar dağı, cudi, cudi dağı
şırnak, şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi, gabar dağı, cudi, cudi dağı

Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

00:30 25.04.2024
© İHA / MİKAİL ŞAN- Şırnak valiliği
 Şırnak valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA / MİKAİL ŞAN-
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Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Şırnak'ta Cudi ve Gabar dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" olarak duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
TÜRKİYE
Şırnak'ın Altındağları bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
17 Nisan, 09:52
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