https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putinin-yardimcisi-dyumin-rus-silahlar-modernize-edilme-kapasitesine-sahip-1085002058.html
Putin’in yardımcısı Dyumin: Rus silahlar modernize edilme kapasitesine sahip
Putin’in yardımcısı Dyumin: Rus silahlar modernize edilme kapasitesine sahip
Sputnik Türkiye
Rusya yapımı silah türlerinin modernizasyon kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Rus silahların menzil ve isabet... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T13:47+0300
2024-06-19T13:47+0300
2024-06-19T13:47+0300
savunma
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aleksey dyumin
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Sputnik’e açıklamasında, “Farklı ordu birimlerinin sahip olduğu silahların taktik ve teknik özelliklerini modernize etmek ve iyileştirmek için büyük bir kapasiteye sahibiz. Oldukça uzun süredir ordunun hizmetinde olan bu silahların menzil, hassasiyet ve diğer kriterler açısından performanslarını iyileştirmek mümkün” ifadesini kullandı.Dyumin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ileri teknolojileri en kısa zamanda uygulamaya koyma görevini yerine getirmek için büyük çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/putin-yillik-federal-meclis-konusmasini-gerceklestirecek-1081211024.html
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rusya, savunma, savunma sanayi, aleksey dyumin, vladimir putin
rusya, savunma, savunma sanayi, aleksey dyumin, vladimir putin
Putin’in yardımcısı Dyumin: Rus silahlar modernize edilme kapasitesine sahip
Rusya yapımı silah türlerinin modernizasyon kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Rus silahların menzil ve isabet özelliklerinin geliştirilebileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Sputnik’e açıklamasında, “Farklı ordu birimlerinin sahip olduğu silahların taktik ve teknik özelliklerini modernize etmek ve iyileştirmek için büyük bir kapasiteye sahibiz. Oldukça uzun süredir ordunun hizmetinde olan bu silahların menzil, hassasiyet ve diğer kriterler açısından performanslarını iyileştirmek mümkün” ifadesini kullandı.
Dyumin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ileri teknolojileri en kısa zamanda uygulamaya koyma görevini yerine getirmek için büyük çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.