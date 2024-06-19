https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putinin-yardimcisi-dyumin-rus-silahlar-modernize-edilme-kapasitesine-sahip-1085002058.html

Putin’in yardımcısı Dyumin: Rus silahlar modernize edilme kapasitesine sahip

Putin’in yardımcısı Dyumin: Rus silahlar modernize edilme kapasitesine sahip

Sputnik Türkiye

Rusya yapımı silah türlerinin modernizasyon kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Rus silahların menzil ve isabet... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T13:47+0300

2024-06-19T13:47+0300

2024-06-19T13:47+0300

savunma

rusya

savunma

savunma sanayi

aleksey dyumin

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Sputnik’e açıklamasında, “Farklı ordu birimlerinin sahip olduğu silahların taktik ve teknik özelliklerini modernize etmek ve iyileştirmek için büyük bir kapasiteye sahibiz. Oldukça uzun süredir ordunun hizmetinde olan bu silahların menzil, hassasiyet ve diğer kriterler açısından performanslarını iyileştirmek mümkün” ifadesini kullandı.Dyumin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ileri teknolojileri en kısa zamanda uygulamaya koyma görevini yerine getirmek için büyük çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

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