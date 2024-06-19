https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/oldugu-soylentisi-yayilmisti-noam-chomsky-tedavi-gordugu-hastaneden-taburcu-edildi-1084994187.html
Öldüğü söylentisi yayılmıştı: Noam Chomsky, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Öldüğü söylentisi yayılmıştı: Noam Chomsky, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky, bir süredir tedavi gördüğü Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki hastaneden taburcu edildi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T09:56+0300
2024-06-19T09:56+0300
2024-06-19T09:56+0300
dünya
noam chomsky
söylenti
taburcu
öldü
hastane
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Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı.Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230531/amerikali-dusunur-chomsky-avrupa-abdnin-hakim-oldugu-sistem-icinde-kalirsa-muhtemelen-gerileyecek-1071820836.html
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noam chomsky, söylenti, taburcu, öldü, hastane
noam chomsky, söylenti, taburcu, öldü, hastane
Öldüğü söylentisi yayılmıştı: Noam Chomsky, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
ABD'li ünlü entelektüel Noam Chomsky, bir süredir tedavi gördüğü Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki hastaneden taburcu edildi.
Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.
Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı.
Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.