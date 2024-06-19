https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/filenin-sultanlarinin-paris-2024-olimpiyat-oyunlarindaki-rakipleri-belli-oldu-1085002671.html
Filenin Sultanları’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T14:22+0300
2024-06-19T14:22+0300
2024-06-19T15:11+0300
spor
türkiye a milli voleybol takımı
filenin sultanları
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
italya
hollanda
dominik cumhuriyeti
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.Çekilişe 2. torbadan katılan Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:A Grubu: B Grubu: C Grubu:
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italya
hollanda
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türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, italya, hollanda, dominik cumhuriyeti
türkiye a milli voleybol takımı, filenin sultanları, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, italya, hollanda, dominik cumhuriyeti
Filenin Sultanları’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki rakipleri belli oldu
14:22 19.06.2024 (güncellendi: 15:11 19.06.2024)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.
Çekilişe 2. torbadan katılan Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.
Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu: