https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/basaksehirin-konferans-ligi-2-on-eleme-turu-rakibi-belli-oluyor-1085004313.html
Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rakibi belli oldu
Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T15:35+0300
2024-06-19T15:35+0300
2024-06-19T15:39+0300
spor
başakşehir
rakip
uefa konferans ligi
nyon
isviçre
uefa
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UEFA'nın Nyon'daki merkezindeki kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakibi belli oldu.Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/super-lig-takimlarinin-2024-2025-sezonu-harcama-limitleri-belli-oldu-1085004184.html
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başakşehir, rakip, uefa konferans ligi, nyon, isviçre, uefa
başakşehir, rakip, uefa konferans ligi, nyon, isviçre, uefa
Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rakibi belli oldu
15:35 19.06.2024 (güncellendi: 15:39 19.06.2024)
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA'nın Nyon'daki merkezindeki kura çekimi sonrası Başakşehir'in rakibi belli oldu.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi oldu.