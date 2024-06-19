https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/adalet-bakanligindan-adi-tehdit-ve-santaj-olaylarina-karisan-hakim-hakkinda-aciklama-1085017369.html
Adalet Bakanlığı'ndan, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı'ndan, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevli olduğu dönemde adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T23:07+0300
2024-06-19T23:07+0300
2024-06-19T23:07+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adana
tehdit
şantaj
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Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir" bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-hakkinda-aciklama-ancak-orada-yargilanabilir-1081838694.html
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adalet bakanlığı, adana, tehdit, şantaj
adalet bakanlığı, adana, tehdit, şantaj
Adalet Bakanlığı'ndan, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevli olduğu dönemde adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle görevinden ihraç edildiğini açıkladı.
Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir" bilgisine yer verildi.