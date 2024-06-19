https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/adalet-bakanligindan-adi-tehdit-ve-santaj-olaylarina-karisan-hakim-hakkinda-aciklama-1085017369.html

Adalet Bakanlığı'ndan, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevli olduğu dönemde adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T23:07+0300

2024-06-19T23:07+0300

2024-06-19T23:07+0300

türkiye

adalet bakanlığı

adana

tehdit

şantaj

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Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir" bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-hakkinda-aciklama-ancak-orada-yargilanabilir-1081838694.html

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adalet bakanlığı, adana, tehdit, şantaj