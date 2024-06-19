https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/abd-cinin-uyarilarina-ragmen-tayvana-yeni-silah-satisini-onayladi-1085001013.html

ABD, Çin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a yeni silah satışını onayladı

ABD, Çin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a yeni silah satışını onayladı

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin, Çin’in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T12:58+0300

2024-06-19T12:58+0300

2024-06-19T12:58+0300

savunma

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

tayvan

tayvan boğazı

çin halk cumhuriyeti

çin

tek çin politikası

savunma

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Tayvan'a yönelik silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladı.Söz konusu satış, savaş başlıklı 291 adet 'Altius-600M' kamikaze dron sistemi, uzun menzilli gezici mühimmat olarak bilinen 720 adet 'Switchblade'i de içeriyor.Silah satışının onaylanması, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve gerekirse güç kullanarak birleştirme sözü veren Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde geldi.Tayvan'dan ABD'ye teşekkürTayvan lideri Lai Ching-te, başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'a yapılan son silah satışını onayladığı için ABD'ye teşekkür etti.Lai, bu tür gelişmelerin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Gelecekte, ister askeri alımlar yoluyla ister kendi çabalarımızla olsun Tayvan'ın ulusal savunma gücünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.Çin'in tüm uyarılarına rağmen egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle bir araya gelen adanın yeni lideri Lai Ching-te, Taipei’nin Washington ile işbirliği yaparak savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın ‘Güç Yoluyla Barış’ fikrini takip edeceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/tayvan-bogazinda-gerilim-yukseldi-cin-tayvanin-etrafini-kusatti-1084117412.html

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