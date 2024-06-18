https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/uzman-op-dr-danis-yanitladi-obezite-cerrahisi-kimler-icin-uygun-1084973894.html

Uzman Op. Dr. Danış yanıtladı: Obezite cerrahisi kimler için uygun?

Uzman Op. Dr. Danış yanıtladı: Obezite cerrahisi kimler için uygun?

Sputnik Türkiye

Birçok hastalığın oluşumunda önemli bir risk faktörü olan obezitenin tedavisinde cerrahi seçenekler hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T20:10+0300

2024-06-18T20:10+0300

2024-06-18T20:10+0300

yaşam

obezite

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tıp

sağlık

cerrah

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Özel Ümit Batıkent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Danış, obezite cerrahisi hakkında bilgilendirdi. Öbezite hangi hastalıklara neden oluyor?Dünyada 50-60 yıldır uygulanan ve son 20-30 yıldır da rutin olarak yapılan bir uygulama olan obezite cerrahisinin 21. yüzyılın pandemisi olarak adlandırılan obezite sorunun çözümünde kullanıldığını aktaran Op. Dr. Danış, obezitenin; başta Tip 2 diyabet olmak üzere hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, meme, prostat, jinekolojik sorunlar ve kalın bağırsak kanseri oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğunu belirtti. Ayrıca eklem hastalıkları, safra kesesi taşı oluşumu, reflü, varis hastalıkları, adet düzensizlikleri, kısırlık, doğum zorlukları, uyku bozuklukları ve depresyon dahil pek çok hastalığın oluşumunda da obezitenin rolü bulunduğunu dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Danış, obezite cerrahisinin yalnızca estetik kaygılarla değil, kişinin genel sağlık durumunu iyileştirmek için uygulandığını kaydetti. Ameliyat ne zaman gereklidir? “Obezite tedavisinde ilk seçenek cerrahi ameliyat değildir” diyen Dr. Danış, ancak diyet, egzersiz gibi yöntemlerin başarı sağlamadığı durumlarda ve medikal tedavilerle kan şekeri kontrol altına alınamıyorsa ameliyatın önerilebileceğini söyledi. Obezite cerrahisinin kimlere uygulanabileceği hakkında da bilgi veren Op. Dr. Danış, şu ifadeleri kullandı:'Olumlu metabolik etkiler de görülür' Kapalı yöntemle yapılan obezite cerrahisi sonrasında hastanede yatış süresinin 2 veya 3 gün olduğunu söyleyen Dr. Danış şöyle devam etti:'Ameliyat sonrası eski alışkanlıklara devam edilmemelidir'Ameliyat sonrasındaki 1 yıl içinde kişinin fazla kilolarının tamamını verebileceğini aktaran ve obezite cerrahisi sonrası için ilişkin Dr. Danış, “Ameliyat sonrası hem kişinin kalori alımı azaltılır hem de midenin açlık hormonu salgılayan kısmı alındığı ve mide boşalım hızı arttığı için olumlu metabolik etkiler de görülür. Cerrahi sonrası beslenme ise, çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ameliyat sonrası eski alışkanlıklara devam edilmemelidir. Daha çok protein ağırlıklı beslenilmelidir. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra kalıcı kilo kaybı için de egzersizler unutulmamalıdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/uzmani-uyardi-duygusal-aclik-obeziteye-yol-acar-1083960805.html

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obezite cerrahisi nedir? obezite cerrahisi kimler için uygun, obezite cerrahisi saplıklı mı?