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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesinin-ardindan-1084917008.html
İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi’nin ardından
İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi’nin ardından
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, beklendiği gibi kendi başına buyruk eylemin organizatörlerinin Rusya'yı... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T09:30+0300
2024-06-17T09:30+0300
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Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu 16 ülke ve kuruluşun ortak bildiriyi kabul etmediği aktarılırken, Irak ve Ürdün’ün de başlangıçtaki sunumda ortak bildiriyi imzalamış olarak gösterildiği, ancak listenin daha sonra Irak ve Ürdün'ü dışarıda bırakacak şekilde güncellendiği ifade edildi.İki ülkenin ortak bildiride imzalarını neden geri çektiğine dair herhangi bir nedfen belirtilmediği de kaydedildi.Daha önce BRICS üyeleri olan Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, BAE ve bunlara ek olarak Ermenistan, Bahreyn, Endonezya, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Tayland'ın da bildiriyi imzalamayı reddedenler arasında yer aldığı bildirilmişti.Vatikan Basın Servisi'nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Vatikan’ın gözlemci statüsü nedeniyle belgeyi imzalamadığı bildirilirken, böylece İsviçre’deki ortak bildiri, etkinliğe katılan 91 ülkeden 78'i tarafından imzalanmış oldu.Ortak bildiride nele var?Metne göre, zirve katılımcıları aşağıdaki hususlarda çağrıda bulundu:Bildiride, zirvenin, Ukrayna'nın (Zelenskiy'in) Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki tartışmalar üzerine inşa edildiği kaydedildi.Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı.Zelenskiy kesinlikle ikinci bir zirve düzenleme niyetindeUkrayna Barış Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada nükleer santraller ve diğer nükleer tesislerin güvenliğiyle ilgilendiklerini söyleyerek, "Zirve katılımcılarına bunu tam olarak anladıkları, Rus birliklerinin işgal ettiği ve savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdükleri Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinin yeniden tesis edilmesi ihtiyacını kabul ettikleri için minnettarım" diye konuştu.Zelenskiy, Rusya'nın esir tuttuğu kişilerin serbest bırakılması ve yasa dışı kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularını ele aldıkları için zirve katılımcılarına minettar olduğunu aktararak, "Rusya'nın esir aldığı sivillerimizi, kaçırılan çocuklarımızı, askerlerimizi her birini ve herkesi geri getirmeliyiz. Esarette geçen her gün korkunçtur ve biz binlerce kişinin serbest bırakılmasını sağlamalıyız" ifadesini kullandı.Mümkün olan en kısa sürede sonuçlar elde etmeyi umut ettiğini belirten Zelenskiy, güvenlik ve barışın yeniden tesisine yönelik bu pratik adımların, BM Şartı'nın tüm ilke ve hedeflerinin yanı sıra etkisinin yeniden tesis edilebileceğini dünyadaki herkese göstereceğini kaydetti.Zelenskiy, adil bir barış için atılan her adımın zirve katılımcılarının ve henüz zirveye katılmamış ancak barışa ilgi duyan bazı ülkelerin dikkatini çektiğini dile getirerek, "İkinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek istediklerini ifade eden ülkeler var ve onlarla görüşmelere başladık" diye konuştu.İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna Barış Zirvesi'nin ardından meşrutiyeti resmi olarak sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in kesinlikle ikinci bir zirve düzenleme niyetinde olduğunu doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusya-ikinci-konferansa-davet-edilecek-1084913288.html
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isviçre, barış, barış görüşmeleri, ukrayna, rusya, moskova, kiev, nato
isviçre, barış, barış görüşmeleri, ukrayna, rusya, moskova, kiev, nato

İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi’nin ardından

09:30 17.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELERUkrayna Barış Zirvesi (İsviçre)
Ukrayna Barış Zirvesi (İsviçre) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELER
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İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, beklendiği gibi kendi başına buyruk eylemin organizatörlerinin Rusya'yı her konuda ‘suçlu’ bulmasıyla sonuçlanırken, BRICC üyeleri dahil olmak üzere 16 ülke ve kuruluşun ortak bildiriyi kabul etmemesi dikkat çekti.
Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu 16 ülke ve kuruluşun ortak bildiriyi kabul etmediği aktarılırken, Irak ve Ürdün’ün de başlangıçtaki sunumda ortak bildiriyi imzalamış olarak gösterildiği, ancak listenin daha sonra Irak ve Ürdün'ü dışarıda bırakacak şekilde güncellendiği ifade edildi.
İki ülkenin ortak bildiride imzalarını neden geri çektiğine dair herhangi bir nedfen belirtilmediği de kaydedildi.
Daha önce BRICS üyeleri olan Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, BAE ve bunlara ek olarak Ermenistan, Bahreyn, Endonezya, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Tayland'ın da bildiriyi imzalamayı reddedenler arasında yer aldığı bildirilmişti.
Vatikan Basın Servisi'nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Vatikan’ın gözlemci statüsü nedeniyle belgeyi imzalamadığı bildirilirken, böylece İsviçre’deki ortak bildiri, etkinliğe katılan 91 ülkeden 78'i tarafından imzalanmış oldu.

Ortak bildiride nele var?

Metne göre, zirve katılımcıları aşağıdaki hususlarda çağrıda bulundu:
Zaporojye Nükleer Santrali de dahil olmak üzere nükleer enerji santralleri ve tesislerinin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi,
Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlara erişimin yanı sıra serbest, tam ve güvenli ticari seyrüseferin sağlanması,
Her iki taraftaki tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması;
Sınır dışı edilen ve hukuka aykırı olarak yerlerinden edilen tüm Ukraynalı çocuklar ve gözaltına alınan diğer tüm Ukraynalı sivillerinin Ukrayna'ya iade edilmesi,
Bildiride, zirvenin, Ukrayna'nın (Zelenskiy'in) Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki tartışmalar üzerine inşa edildiği kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı.
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFUkrayna lideri Zelenskiy (İsviçre)
Ukrayna lideri Zelenskiy (İsviçre) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
Ukrayna lideri Zelenskiy (İsviçre)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF

Zelenskiy kesinlikle ikinci bir zirve düzenleme niyetinde

Ukrayna Barış Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada nükleer santraller ve diğer nükleer tesislerin güvenliğiyle ilgilendiklerini söyleyerek, "Zirve katılımcılarına bunu tam olarak anladıkları, Rus birliklerinin işgal ettiği ve savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdükleri Zaporojye Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinin yeniden tesis edilmesi ihtiyacını kabul ettikleri için minnettarım" diye konuştu.
Zelenskiy, Rusya'nın esir tuttuğu kişilerin serbest bırakılması ve yasa dışı kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularını ele aldıkları için zirve katılımcılarına minettar olduğunu aktararak, "Rusya'nın esir aldığı sivillerimizi, kaçırılan çocuklarımızı, askerlerimizi her birini ve herkesi geri getirmeliyiz. Esarette geçen her gün korkunçtur ve biz binlerce kişinin serbest bırakılmasını sağlamalıyız" ifadesini kullandı.
Mümkün olan en kısa sürede sonuçlar elde etmeyi umut ettiğini belirten Zelenskiy, güvenlik ve barışın yeniden tesisine yönelik bu pratik adımların, BM Şartı'nın tüm ilke ve hedeflerinin yanı sıra etkisinin yeniden tesis edilebileceğini dünyadaki herkese göstereceğini kaydetti.
Zelenskiy, adil bir barış için atılan her adımın zirve katılımcılarının ve henüz zirveye katılmamış ancak barışa ilgi duyan bazı ülkelerin dikkatini çektiğini dile getirerek, "İkinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek istediklerini ifade eden ülkeler var ve onlarla görüşmelere başladık" diye konuştu.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna Barış Zirvesi'nin ardından meşrutiyeti resmi olarak sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in kesinlikle ikinci bir zirve düzenleme niyetinde olduğunu doğruladı.
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya ikinci konferansa davet edilecek
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