https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/tuzla-deri-organize-sanayi-bolgesinde-yangin-itfaiye-ekipleri-mudahale-ediyor-1084959448.html

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T13:40+0300

2024-06-18T13:40+0300

2024-06-18T14:15+0300

türkiye

tuzla

yangın

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.'Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edildi'Tuzla’da bulunan otomotiv fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı ve ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıktığı belirtilerek, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kocaelide-fabrika-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1084959346.html

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