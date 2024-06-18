https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kocaelide-fabrika-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1084959346.html

Kocaeli'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan fabrika alevlere teslim oldu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T13:18+0300

2024-06-18T13:18+0300

2024-06-18T13:18+0300

türkiye

kocaeli

çayırova

fabrika

yangın

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/afad-duyurdu-elazigda-deprem-1084958079.html

türkiye

kocaeli

çayırova

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kocaeli, çayırova, fabrika, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri