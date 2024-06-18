https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kocaelide-fabrika-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1084959346.html
Kocaeli'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan fabrika alevlere teslim oldu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T13:18+0300
2024-06-18T13:18+0300
2024-06-18T13:18+0300
türkiye
kocaeli
çayırova
fabrika
yangın
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/afad-duyurdu-elazigda-deprem-1084958079.html
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kocaeli, çayırova, fabrika, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
kocaeli, çayırova, fabrika, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
Kocaeli'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan fabrika alevlere teslim oldu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.