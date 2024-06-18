https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/turkiyenin-sut-devi-iflas-etti-1084951015.html

Türkiye'nin süt devi iflas etti

Türkiye'nin süt devi iflas etti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin dev süt markalarından Kay Süt iflas ettiğini ve şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikasının icradan satışa çıkarılacağı... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:15+0300

2024-06-18T10:15+0300

2024-06-18T10:15+0300

süt

iflas

türkiye

süt ürünü

süt ürünleri

fabrika

konkordato

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1970'lerde temeli atılan Kay Süt, kurucusunun vefatı sonrası el değiştirmesinin ardından darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı istendi.Ekonomim'de yer alan haberde, Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacağı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/fitch-ratingsten-turkiye-ekonomisi-icin-buyume-tahmini-1084945816.html

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Sputnik Türkiye

süt, iflas, süt ürünü, süt ürünleri, fabrika, konkordato