https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/turkiyenin-sut-devi-iflas-etti-1084951015.html
Türkiye'nin süt devi iflas etti
Türkiye'nin süt devi iflas etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dev süt markalarından Kay Süt iflas ettiğini ve şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikasının icradan satışa çıkarılacağı... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T10:15+0300
2024-06-18T10:15+0300
2024-06-18T10:15+0300
süt
iflas
türkiye
süt ürünü
süt ürünleri
fabrika
konkordato
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1970'lerde temeli atılan Kay Süt, kurucusunun vefatı sonrası el değiştirmesinin ardından darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı istendi.Ekonomim'de yer alan haberde, Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/fitch-ratingsten-turkiye-ekonomisi-icin-buyume-tahmini-1084945816.html
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süt, iflas, süt ürünü, süt ürünleri, fabrika, konkordato
süt, iflas, süt ürünü, süt ürünleri, fabrika, konkordato
Türkiye'nin süt devi iflas etti
Türkiye'nin dev süt markalarından Kay Süt iflas ettiğini ve şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikasının icradan satışa çıkarılacağı açıklandı.
1970'lerde temeli atılan Kay Süt, kurucusunun vefatı sonrası el değiştirmesinin ardından darboğaza girdi.
Konkordato talep eden şirketin Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı istendi.
Ekonomim'de yer alan haberde, Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.
Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacağı aktarıldı.