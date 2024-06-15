https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/a-milli-futbol-takiminin-yardimci-antrenoru-selcuk-sahin-gruptan-cikmayi-hedefliyoruz-1084875642.html

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin: Gruptan çıkmayı hedefliyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin: Gruptan çıkmayı hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

a milli futbol takımı

türkiye

euro 2024

selçuk şahin

arda güler

irfan can eğribayat

fransa

ingiltere

gürcistan

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A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi.Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarıyla sohbet eden Selçuk Şahin, "Hedef konusunda adım adım gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Öncelikli hedef gruptan çıkmak. Ondan sonraki süreçte rakipler sertleşecek. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. Bundan sonraki turnuvalarda da ses getirecek bir ekibimiz var. Elbette yukarılara çıkmak istiyoruz ama oyuncuları baskı altına almak istemiyoruz. Hayallerimiz var, elimizde malzeme var. Hedefimiz gruptan birinci olarak çıkmak. Kendimize güveniyoruz. Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var. O anlamda çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.Selçuk Şahin, A Milli Futbol Takımı'nda göreve geliş sürecini şöyle anlattı:'En hazır oyuncularla Gürcistan maçına çıkmak istiyoruz'Selçuk Şahin, bazı futbolcuların yaşadığı sakatlıklara üzüldüklerini ancak ellerinde kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadro olduğunu dile getirdi.Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını anlatan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:'İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız'Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı konusunda bilgi veren Selçuk Şahin, "İrfan, Polonya ile oynadığımız son maçta ağrı hissetti ve devre arası aldık. İrfan'ın durumunu şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız" diye konuştu.Milli takımın yardımcı antrenörü, Polonya maçında savunmada yapılan bireysel hataların hatırlatılması üzerine, "Stoper bölgesinde de iyi oyuncular var. Bireysel hatalara takılıp kalmamak lazım. Biz büyük resme bakıyoruz. 11 kişisiniz, hata yaptığınızda takım arkadaşlarınız da açığı kapatmalı. O konuda eksiklikler oldu. Samet bizim memnun olduğumuz, çok değer verdiğimiz ve faydalanacağımız bir oyuncu. Stoperler kafamızda az çok belli gibi ama maç maç da değişecek" değerlendirmesinde bulundu.'Arda mutlaka kullanmak istediğimiz bir oyuncu'Selçuk Şahin, milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in büyük yeteneklere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konutu:Şahin, milli takımın son maçlarda gol yollarında sorun yaşadığına yönelik yorumlar hakkında şunları kaydetti:'Aday kadroyu düşürmek kolay olmadı'Göreve geldikten sonra 100'ün üzerinde canlı maç izlediğini belirten Selçuk Şahin, "Diğer hocalarımız da yurt içi ve yurt dışında maçlar izledi ve tüm oyuncuları takip etmeye çalıştık. Geniş bir portföyümüz oldu. Bizim oyunumuza en uygun oyuncuları geniş kadroya dahil ettik. Sonra UEFA kuralı gereği kadroyu 26'ya düşürdük ve bu konuda zorlandık. Bir karar almak zorundaydık. Üzerinde çok düşündük. Listeye yazamadığımız oyuncular da bizim için çok değerli futbolcular. Bugün olmazsa yarın aramızda olacaklar. Aday kadroyu düşürmek kolay olmadı. Hangi ismi alırsanız alın mutlaka eleştirilecekti" değerlendirmesinde bulundu.Almanya'da Türk taraftarların büyük desteğinin kendilerine avantaj oluşturacağını dile getiren Şahin, turnuvadaki favorileri hakkında ise, "Fransa'nın güçlü olduğunu düşünüyorum. İngiltere de aynı şekilde. Bu iki takımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/euro-2024-heyecani-bugun-basliyor-ilk-duduk--almanya-iskocya-macinda-calacak-1084846679.html

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a milli futbol takımı, türkiye, euro 2024, selçuk şahin, arda güler, irfan can eğribayat, fransa, ingiltere, gürcistan