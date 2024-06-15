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A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin: Gruptan çıkmayı hedefliyoruz
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin: Gruptan çıkmayı hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
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selçuk şahin
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A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi.Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarıyla sohbet eden Selçuk Şahin, "Hedef konusunda adım adım gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Öncelikli hedef gruptan çıkmak. Ondan sonraki süreçte rakipler sertleşecek. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. Bundan sonraki turnuvalarda da ses getirecek bir ekibimiz var. Elbette yukarılara çıkmak istiyoruz ama oyuncuları baskı altına almak istemiyoruz. Hayallerimiz var, elimizde malzeme var. Hedefimiz gruptan birinci olarak çıkmak. Kendimize güveniyoruz. Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var. O anlamda çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.Selçuk Şahin, A Milli Futbol Takımı'nda göreve geliş sürecini şöyle anlattı:'En hazır oyuncularla Gürcistan maçına çıkmak istiyoruz'Selçuk Şahin, bazı futbolcuların yaşadığı sakatlıklara üzüldüklerini ancak ellerinde kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadro olduğunu dile getirdi.Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını anlatan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:'İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız'Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı konusunda bilgi veren Selçuk Şahin, "İrfan, Polonya ile oynadığımız son maçta ağrı hissetti ve devre arası aldık. İrfan'ın durumunu şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız" diye konuştu.Milli takımın yardımcı antrenörü, Polonya maçında savunmada yapılan bireysel hataların hatırlatılması üzerine, "Stoper bölgesinde de iyi oyuncular var. Bireysel hatalara takılıp kalmamak lazım. Biz büyük resme bakıyoruz. 11 kişisiniz, hata yaptığınızda takım arkadaşlarınız da açığı kapatmalı. O konuda eksiklikler oldu. Samet bizim memnun olduğumuz, çok değer verdiğimiz ve faydalanacağımız bir oyuncu. Stoperler kafamızda az çok belli gibi ama maç maç da değişecek" değerlendirmesinde bulundu.'Arda mutlaka kullanmak istediğimiz bir oyuncu'Selçuk Şahin, milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in büyük yeteneklere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konutu:Şahin, milli takımın son maçlarda gol yollarında sorun yaşadığına yönelik yorumlar hakkında şunları kaydetti:'Aday kadroyu düşürmek kolay olmadı'Göreve geldikten sonra 100'ün üzerinde canlı maç izlediğini belirten Selçuk Şahin, "Diğer hocalarımız da yurt içi ve yurt dışında maçlar izledi ve tüm oyuncuları takip etmeye çalıştık. Geniş bir portföyümüz oldu. Bizim oyunumuza en uygun oyuncuları geniş kadroya dahil ettik. Sonra UEFA kuralı gereği kadroyu 26'ya düşürdük ve bu konuda zorlandık. Bir karar almak zorundaydık. Üzerinde çok düşündük. Listeye yazamadığımız oyuncular da bizim için çok değerli futbolcular. Bugün olmazsa yarın aramızda olacaklar. Aday kadroyu düşürmek kolay olmadı. Hangi ismi alırsanız alın mutlaka eleştirilecekti" değerlendirmesinde bulundu.Almanya'da Türk taraftarların büyük desteğinin kendilerine avantaj oluşturacağını dile getiren Şahin, turnuvadaki favorileri hakkında ise, "Fransa'nın güçlü olduğunu düşünüyorum. İngiltere de aynı şekilde. Bu iki takımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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a milli futbol takımı, türkiye, euro 2024, selçuk şahin, arda güler, irfan can eğribayat, fransa, ingiltere, gürcistan

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin: Gruptan çıkmayı hedefliyoruz

10:13 15.06.2024
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA / Serhat Çetinkaya
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A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldıkları gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarıyla sohbet eden Selçuk Şahin, "Hedef konusunda adım adım gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Öncelikli hedef gruptan çıkmak. Ondan sonraki süreçte rakipler sertleşecek. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. Bundan sonraki turnuvalarda da ses getirecek bir ekibimiz var. Elbette yukarılara çıkmak istiyoruz ama oyuncuları baskı altına almak istemiyoruz. Hayallerimiz var, elimizde malzeme var. Hedefimiz gruptan birinci olarak çıkmak. Kendimize güveniyoruz. Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var. O anlamda çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.
Selçuk Şahin, A Milli Futbol Takımı'nda göreve geliş sürecini şöyle anlattı:

Montella ile daha önce tanışıklığımız yok. Sadece Başakşehir'de yardımcı antrenörken karşılıklı mücadele ettiğimiz dönemler oldu. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra aslında kafamda tek başıma ilerlemek vardı. Emre (Belözoğlu) hocaya da böyle bir yol çizdiğimi söyledim. Bu süreçte de milli takımın başına Montella geldi. Federasyonumuzun 'Yanına 2 Türk hoca alacağız' açıklaması oldu. Ben teklifler almama rağmen en uygun yerin burası olacağını düşündüm. Görev milli takım olunca bize 'Hayır.' demek düşmez, ben de kabul ettim. Ülke futboluna hizmet etmek büyük şereftir. İyi ki de böyle olmuş. Montella gibi hocayla çalışmaktan mutluyum. Çok iyi bir teknik adam. Zor bir dönemde göreve geldik ama ikili ilişkiler, hocanın iletişim gücü, birçok şeyi çabuk toparladı. Takım bizim hayal ettiğimizin de ötesinde reaksiyon gösterdi. Hırvatistan maçını kazanınca önümüzün açılacağını biz de gördük.

'En hazır oyuncularla Gürcistan maçına çıkmak istiyoruz'

Selçuk Şahin, bazı futbolcuların yaşadığı sakatlıklara üzüldüklerini ancak ellerinde kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadro olduğunu dile getirdi.
Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını anlatan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

Bize en uygun oyuncularla hedeflerimize doğru gideceğiz. Her oyuncuyu görme adına hazırlık maçları fırsat oldu. Bazı teknik adamlar farklı yol izliyor ama biz zorlu hazırlık maçları seçtik. Tüm oyuncularımızı oynattık çünkü hepsini görmek istedik. Turnuvada her oyuncuya ihtiyacımız var. Dört günde bir maç oynayacağız. İstediğimiz şeyleri de aldık. Bu süreçte bizi bir tek Avusturya maçı üzdü. Özellikle ikinci yarısı. Deplasmanda sert ve güçlü takımlarla oynadık. Neler yapabiliriz, onu görme adına bu maçları seçtik. Herkesi oynayacak kapasitede görüyoruz. Kafamızda bir şeyler oluştu. En hazır oyuncularla Gürcistan maçına çıkmak istiyoruz.

'İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız'

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı konusunda bilgi veren Selçuk Şahin, "İrfan, Polonya ile oynadığımız son maçta ağrı hissetti ve devre arası aldık. İrfan'ın durumunu şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız" diye konuştu.
Milli takımın yardımcı antrenörü, Polonya maçında savunmada yapılan bireysel hataların hatırlatılması üzerine, "Stoper bölgesinde de iyi oyuncular var. Bireysel hatalara takılıp kalmamak lazım. Biz büyük resme bakıyoruz. 11 kişisiniz, hata yaptığınızda takım arkadaşlarınız da açığı kapatmalı. O konuda eksiklikler oldu. Samet bizim memnun olduğumuz, çok değer verdiğimiz ve faydalanacağımız bir oyuncu. Stoperler kafamızda az çok belli gibi ama maç maç da değişecek" değerlendirmesinde bulundu.

'Arda mutlaka kullanmak istediğimiz bir oyuncu'

Selçuk Şahin, milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in büyük yeteneklere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konutu:

Arda çok yetenekli. Real Madrid'e gittikten sonra sakatlık yaşadı ama toplardı. Özellikle son aylarda süre buldu ve neler yapacağını gösterdi. Çok önemli ve değerli bir oyuncu, diğer oyuncularımız gibi. Arda mutlaka kullanmak istediğimiz bir oyuncu. Antrenmanlar devam ediyor. Net karar vermiş değiliz. Her oyuncu hazır görünüyor. Bizim için de karar vermek zor olacak. Fiziksel olarak da iyi gözüküyor. Hazır olduğunu düşünüyoruz. Dünya Kupası'nda üçüncülük getiren takımı ayrı yere koymak lazım, en önemli başarıyı onlar elde etti ama bu kadar genç ve üst düzey oyuncunun bir arada olduğu milli takım oyuncu grubu hatırlamıyorum.

Şahin, milli takımın son maçlarda gol yollarında sorun yaşadığına yönelik yorumlar hakkında şunları kaydetti:

Gol futbolun meyvesi. Mutlaka eksikler vardır ama üstüne gideceğiz. Pozisyona giriyoruz, değerlendiremediklerimiz oluyor. Topu oraya görüyoruz. Sonuçlandırma bugün olmazsa yarın olacak. Takım olarak ne yaparız ona bakıyoruz. İyi oyuncularımız var, onun üstesinden geleceklerdir. Almanya'ya, Almanya'da 3 gol atmış takıma gol yollarında sıkıntı var diyemeyiz. Kafamızda bir oyun var. Bu oyun defansif bir oyun değil. Oyuncularda en çok istediğimiz sahada keyif almaları. En iyi, en hazır oyuncularla turnuvaya başladığımızda herkes sahada daha iyi bir takım görecek. Biz oyunculardan o ışığı aldık. Gürcistan maçı zor olacak. İlk şampiyonalarında ilk kez bize karşı oynayacaklar. Yüksek motivasyonla, sert ve istekli oynayacaklardır. Gürcistan 3 puan gibi bir algı oluşturulmasın. Mutlaka geçmemiz gereken bir maç. Portekiz ciddi bir rakip, Çekya yeni hoca değişikliği yaptı. İki hazırlık maçı oynadılar. Zor bir grup.

'Aday kadroyu düşürmek kolay olmadı'

Göreve geldikten sonra 100'ün üzerinde canlı maç izlediğini belirten Selçuk Şahin, "Diğer hocalarımız da yurt içi ve yurt dışında maçlar izledi ve tüm oyuncuları takip etmeye çalıştık. Geniş bir portföyümüz oldu. Bizim oyunumuza en uygun oyuncuları geniş kadroya dahil ettik. Sonra UEFA kuralı gereği kadroyu 26'ya düşürdük ve bu konuda zorlandık. Bir karar almak zorundaydık. Üzerinde çok düşündük. Listeye yazamadığımız oyuncular da bizim için çok değerli futbolcular. Bugün olmazsa yarın aramızda olacaklar. Aday kadroyu düşürmek kolay olmadı. Hangi ismi alırsanız alın mutlaka eleştirilecekti" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'da Türk taraftarların büyük desteğinin kendilerine avantaj oluşturacağını dile getiren Şahin, turnuvadaki favorileri hakkında ise, "Fransa'nın güçlü olduğunu düşünüyorum. İngiltere de aynı şekilde. Bu iki takımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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