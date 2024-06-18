https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/turkiye-avrupada-hava-sahasi-en-yogun-3-ulke-oldu-1084951163.html
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T10:17+0300
2024-06-18T10:17+0300
2024-06-18T10:21+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
avrupa
eurocontrol
havacılık
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/antalya-havalimanindan-2024-rekoru-1163-ucus-198-bin-944-yolcu-1084926789.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, avrupa, eurocontrol, havacılık
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, avrupa, eurocontrol, havacılık
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
10:17 18.06.2024 (güncellendi: 10:21 18.06.2024)
Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, seyrüsefer hizmeti verdiği 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun 3. ülke oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.
Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:
Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor. Türkiye'deki hava yolu trafiği her geçen gün artıyor. 15 Haziran'da ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17.8 arttı. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak, Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır.