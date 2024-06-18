https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/turkiye-avrupada-hava-sahasi-en-yogun-3-ulke-oldu-1084951163.html

Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:17+0300

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2024-06-18T10:21+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

avrupa

eurocontrol

havacılık

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/antalya-havalimanindan-2024-rekoru-1163-ucus-198-bin-944-yolcu-1084926789.html

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Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, avrupa, eurocontrol, havacılık