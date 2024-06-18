https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-tek-yonlu-askiya-alindi-1084970150.html
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T16:59+0300
2024-06-18T16:59+0300
2024-06-18T16:59+0300
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orman yangını
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Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/tuzla-deri-organize-sanayi-bolgesinde-yangin-itfaiye-ekipleri-mudahale-ediyor-1084959448.html
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çanakkale, çanakkale boğazı, yangın, orman yangını, boğaz, trafik
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.
Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.