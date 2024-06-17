https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mardinde-esini-ve-3-yasindaki-cocugunu-silahla-olduren-polis-intihar-etti-1084918717.html
Mardin'de eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti
Mardin'de eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti
Sputnik Türkiye
Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T10:27+0300
2024-06-17T10:27+0300
2024-06-17T10:31+0300
türkiye
mardin
polis
eş
çocuk
intihar
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Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/gaziantepde-etrafindakilere-ates-acan-bir-erkek-5-kisiyi-oldurdu-2-kisiyi-yaraladi-1084899880.html
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mardin, polis, eş, çocuk, intihar
mardin, polis, eş, çocuk, intihar
Mardin'de eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti
10:27 17.06.2024 (güncellendi: 10:31 17.06.2024)
Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti.
Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.