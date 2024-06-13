Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başta ABD olmak üzere BMGK üyeleri ateşkes için İsrail'e baskı yapmalı

"Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kararları yargı verir. Osman Kavala olsun kim olursa olsun hukuk neyi emrediyorsa onu yerine getiririz." "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kararları yargı verir. Osman Kavala olsun kim olursa olsun hukuk neyi emrediyorsa onu yerine getiririz."

"Şu anda maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Bu 5 ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor, çocuklar, kadınlar, gazeteciler ölmüş, umurlarında değil. Bakıyorsunuz Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Ardından 2 Batılı ülke buna katılıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım.” "Şu anda maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Bu 5 ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor, çocuklar, kadınlar, gazeteciler ölmüş, umurlarında değil. Bakıyorsunuz Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Ardından 2 Batılı ülke buna katılıyor. Bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım.”

"Ateşkes kararı kağıt üstünde kalmamalı.” "Ateşkes kararı kağıt üstünde kalmamalı.”

"Başta ABD olmak üzere BMGK üyeleri ateşkes için İsrail'e baskı yapmalı." "Başta ABD olmak üzere BMGK üyeleri ateşkes için İsrail'e baskı yapmalı."

"Adil, kalıcı barışı sağlayacak her planı olumlu değerlendiririz.” "Adil, kalıcı barışı sağlayacak her planı olumlu değerlendiririz.”

"İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.” "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.”

"Gazze'de Yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in büyük katkıları olmuştur.” "Gazze'de Yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in büyük katkıları olmuştur.”

"AP seçimleri sonucunda oluşan tablo endişelerimizi arttırdı.” "AP seçimleri sonucunda oluşan tablo endişelerimizi arttırdı.”

İspanya ile İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız" İspanya ile İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız"

İspanya ile savunma sanayi işbirliği TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık" İspanya ile savunma sanayi işbirliği TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık"