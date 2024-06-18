https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/stoltenberg-putinin-kuzey-koreye-ziyareti-nato-acisindan-kuresel-guvenligin-onemini-gosteriyor-1084975699.html

Stoltenberg: Putin'in Kuzey Kore’ye ziyareti NATO açısından 'küresel güvenliğin' önemini gösteriyor

Stoltenberg: Putin'in Kuzey Kore’ye ziyareti NATO açısından 'küresel güvenliğin' önemini gösteriyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleri ile ilişkilerin... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T20:27+0300

2024-06-18T20:27+0300

2024-06-18T20:26+0300

dünya

jens stoltenberg

nato

vladimir putin

kuzey kore

ziyaret

küresel güvenlik

hint-pasifik

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore’ye ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleri ile ortaklığın önemini gösterdiğini söyledi.Stoltenberg, “Bizim için bu ziyaret, güvenliğin bölgesel değil, küresel öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik’teki ortaklarımızla işbirliğini geliştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin ve İran'la da savunma işbirliğinden endişe duyduğunu ve bu nedenle Asya ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html

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jens stoltenberg, nato, vladimir putin, kuzey kore, ziyaret, küresel güvenlik, hint-pasifik, antony blinken, çin, iran