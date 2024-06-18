https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/stoltenberg-putinin-kuzey-koreye-ziyareti-nato-acisindan-kuresel-guvenligin-onemini-gosteriyor-1084975699.html
Stoltenberg: Putin'in Kuzey Kore’ye ziyareti NATO açısından 'küresel güvenliğin' önemini gösteriyor
Stoltenberg: Putin'in Kuzey Kore’ye ziyareti NATO açısından 'küresel güvenliğin' önemini gösteriyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleri ile ilişkilerin... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T20:27+0300
2024-06-18T20:27+0300
2024-06-18T20:26+0300
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jens stoltenberg
nato
vladimir putin
kuzey kore
ziyaret
küresel güvenlik
hint-pasifik
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore’ye ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleri ile ortaklığın önemini gösterdiğini söyledi.Stoltenberg, “Bizim için bu ziyaret, güvenliğin bölgesel değil, küresel öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik’teki ortaklarımızla işbirliğini geliştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin ve İran'la da savunma işbirliğinden endişe duyduğunu ve bu nedenle Asya ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html
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jens stoltenberg, nato, vladimir putin, kuzey kore, ziyaret, küresel güvenlik, hint-pasifik, antony blinken, çin, iran
jens stoltenberg, nato, vladimir putin, kuzey kore, ziyaret, küresel güvenlik, hint-pasifik, antony blinken, çin, iran
Stoltenberg: Putin'in Kuzey Kore’ye ziyareti NATO açısından 'küresel güvenliğin' önemini gösteriyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleri ile ilişkilerin önemini gösterdiğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore’ye ziyaretinin NATO açısından küresel güvenliğin ve Asya ülkeleri ile ortaklığın önemini gösterdiğini söyledi.
Stoltenberg, “Bizim için bu ziyaret, güvenliğin bölgesel değil, küresel öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik’teki ortaklarımızla işbirliğini geliştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin ve İran'la da savunma işbirliğinden endişe duyduğunu ve bu nedenle Asya ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.