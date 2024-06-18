https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rakip-futbolcuyla-carpisan-mbappenin-burnu-kirildi-turnuvayi-maskeyle-bitirebilir-1084952040.html
Rakip futbolcuyla çarpışan Mbappe'nin burnu kırıldı: Turnuvayı maskeyle bitirebilir
Rakip futbolcuyla çarpışan Mbappe'nin burnu kırıldı: Turnuvayı maskeyle bitirebilir
Sputnik Türkiye
Euro 2024'ün ilk maçında Avusturya ile karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe, Danso ile yaşadığı kafa kafaya çarpışmanın ardından burnu kırıldı. Fransız yıldız... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T10:44+0300
2024-06-18T10:44+0300
2024-06-18T10:45+0300
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euro 2024
futbol
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Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa Avusturya karşılaşmasında Danso ile çarpışan Kylian Mbappe kanlar içerisinde yerde kaldı. Milli takım sağlık ekiplerinin saha içerisinde müdahalesi sonrası Fransız golcünün oyuna devam edemeyeceği açıklandı. Oyundan çıkan Kylian Mbappe, yerini O. Giroud'a bıraktı. AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mbappe'nin turnuvaya devam etmek istediği ve Fransız golcünün kalan maçlarda maske takabileceği belirtildi.Fransa Avusturya'yı 1-0'lık skorla geçti.
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mbappe, kylian mbappe, fransa, euro 2024, euro 2024, futbol
mbappe, kylian mbappe, fransa, euro 2024, euro 2024, futbol
Rakip futbolcuyla çarpışan Mbappe'nin burnu kırıldı: Turnuvayı maskeyle bitirebilir
10:44 18.06.2024 (güncellendi: 10:45 18.06.2024)
Euro 2024'ün ilk maçında Avusturya ile karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe, Danso ile yaşadığı kafa kafaya çarpışmanın ardından burnu kırıldı. Fransız yıldız maçı tamamlayamadı.
Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa Avusturya karşılaşmasında Danso ile çarpışan Kylian Mbappe kanlar içerisinde yerde kaldı.
Milli takım sağlık ekiplerinin saha içerisinde müdahalesi sonrası Fransız golcünün oyuna devam edemeyeceği açıklandı.
Oyundan çıkan Kylian Mbappe, yerini O. Giroud'a bıraktı.
AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mbappe'nin turnuvaya devam etmek istediği ve Fransız golcünün kalan maçlarda maske takabileceği belirtildi.
Fransa Avusturya'yı 1-0'lık skorla geçti.