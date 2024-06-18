https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rakip-futbolcuyla-carpisan-mbappenin-burnu-kirildi-turnuvayi-maskeyle-bitirebilir-1084952040.html

Rakip futbolcuyla çarpışan Mbappe'nin burnu kırıldı: Turnuvayı maskeyle bitirebilir

Rakip futbolcuyla çarpışan Mbappe'nin burnu kırıldı: Turnuvayı maskeyle bitirebilir

Sputnik Türkiye

Euro 2024'ün ilk maçında Avusturya ile karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe, Danso ile yaşadığı kafa kafaya çarpışmanın ardından burnu kırıldı. Fransız yıldız... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:44+0300

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kylian mbappe

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euro 2024

futbol

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Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa Avusturya karşılaşmasında Danso ile çarpışan Kylian Mbappe kanlar içerisinde yerde kaldı. Milli takım sağlık ekiplerinin saha içerisinde müdahalesi sonrası Fransız golcünün oyuna devam edemeyeceği açıklandı. Oyundan çıkan Kylian Mbappe, yerini O. Giroud'a bıraktı. AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mbappe'nin turnuvaya devam etmek istediği ve Fransız golcünün kalan maçlarda maske takabileceği belirtildi.Fransa Avusturya'yı 1-0'lık skorla geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nbade-sampiyon-boston-celtics-oldu-1084949560.html

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