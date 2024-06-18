https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/sariyerdeki-yangin-9-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1084946305.html

Sarıyer’deki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı

Sarıyer’deki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Sarıyer Balabandere Caddesi’nde dün saat 17.00’de başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T06:38+0300

2024-06-18T06:38+0300

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türkiye

yangın

yangın söndürme

istanbul

sarıyer

sarıyer belediyesi

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Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi’nde dün 17.00’de başlayan yangın, ilk başladığı sırada söndürülmüş, ardından ilerleyen saatlerde tekrar başlamıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın tekrar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında etrafı yoğun duman bulutu kaplarken itfaiye ve belediye ekipleri yer yer devam eden alevleri de söndürmeye devam ediyor.,Yangın ile alakalı olay yerine inceleme yapmak için birkaç saat önce gelen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen, yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok” diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/musilaj-yayiliyor-denilmisti-karadenizdeki-kirliligin-nedeni-belli-oldu-1084945252.html

türkiye

istanbul

sarıyer

sarıyer belediyesi

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yangın, yangın söndürme, istanbul, sarıyer, sarıyer belediyesi