https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/sanliurfada-termometreler-48-dereceyi-gosterdi-1084982024.html
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Sputnik Türkiye
Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T23:24+0300
2024-06-18T23:24+0300
2024-06-18T23:24+0300
yaşam
şanlıurfa
termometre
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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/pakistanda-termometreler-50-dereceyi-gosterdi-1084219030.html
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şanlıurfa, termometre
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.
Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.
Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.