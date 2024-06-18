https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/sanliurfada-termometreler-48-dereceyi-gosterdi-1084982024.html

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Sputnik Türkiye

Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T23:24+0300

2024-06-18T23:24+0300

2024-06-18T23:24+0300

yaşam

şanlıurfa

termometre

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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/pakistanda-termometreler-50-dereceyi-gosterdi-1084219030.html

şanlıurfa

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şanlıurfa, termometre