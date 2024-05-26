https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/pakistanda-termometreler-50-dereceyi-gosterdi-1084219030.html

Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Sputnik Türkiye

Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülkede bugün termometrelerin 50 dereceyi gösterdiğini açıkladı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T18:04+0300

2024-05-26T18:04+0300

2024-05-26T18:05+0300

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Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Pakistan’da Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, Lahor’da sıcaklığı 43C'ye yükseldiği ve nem oranının yüzde 17 olarak ölçüldüğü kaydedildi.Lahor’da sıcak havaların 27 Mayıs’a kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada ülkenin çeşitli kentlerinde de sıcaklıkların 40 derecenin üzerinden seyrettiği bildirildi. Ülkenin Sindh eyaletine bağlı Dadu ve Moenjodaro’da termometreler 50, Nawabshah ve Sukkur’da 49, Mithi’de 46; Belucistan eyaletinde yer alan Sibi ve Turbat'ta 48; Pencap eyaletinde bulunan Bahawalpur’da 47 dereceyi gösterdi. Karaçi’de ise 36 derece sıcaklık kaydedilirken nem ise yüzde 50 olarak açıklandı.Pakistanlı yetkililer, sıcak hava dalgası ve sıcak çarpması nedeniyle ölüm risklerine karşı halkı uyardı. Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması kaydedilen açıklamada sıvı tüketimine de özen gösterilmesi tavsiye edildi.Ülkede 2015 yılında görülen aşırı sıcaklarda termometreler 49 dereceyi göstermiş, çoğunluğu Karaçi kentinde olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin dehidrasyon ve sıcak çarpması sonucu ölümüne neden olmuştu.

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