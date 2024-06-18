'Öfkeli Rus hackerler’ olarak bilinen RaHDit grubunun kamuoyuyla paylaştığı bilgiler arasında, Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre bu operatörlerin, Kaluga Bölgesi'ndeki Şaykovka, Ryazan Bölgesi'ndeki Dyagilevo ve Saratov Bölgesi'ndeki Engels havaalanlarına düzenlenen ve masum sivillerin ölümüne neden olan saldırılarında ye aldığı kaydedilirken, listede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 383. uzaktan kumandalı hava aracı alayının tüm personel yapısı da yer alıyor.Tespit edilenler arasında çocuk istismarından hüküm giyenler, BDSM ve eş değiştirme meraklıları da yer alırken, listelenen isimler arasında radikal milliyetçi militanların varlığı da dikkat çekiyor.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, İHA ve drone saldırılarını yöneten 383’üncü alayın komutanı Albay Sergey Burdenyuk'u, Rus havaalanlarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlemekten dolayı geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunurken, kendisine "Örgütlü bir grup tarafından iki ya da daha fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yönlendirme", "Genel olarak tehlikeli bir şekilde iki ya da daha fazla kişiyi öldürme" suçlamaları yöneltildi.Soruşturmaya göre Burdenyuk, 7 Ekim - 26 Aralık 2022 tarihleri arasında Rus havaalanlarını vurmak için kullanılan Tu-141 Strizh insansız hava araçlarının Harkov bölgesinden fırlatılmasını planladı ve organize etti.Ukrayna ordusu daha sonra birkaç kez insansız hava araçlarını kullanarak Rus havaalanlarına saldırmayı denemiş, 5 Aralık 2022'de hava savunma sistemleri Engels yakınlarında insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmişti.Öte yandan İHA’ların düşmesi sonucu üç Rus askeri yaşamını yitirirken, havaalanında bekleyen iki savaş uçağı da hasar görmüştü.Kiev rejimi, 26 Aralık 2022'de Saratov’daki Engels Havaalanı’na ikinci kez saldırmaya çalışmış, Rus hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellemesine rağmen düşen İHA’lardan dolayı 3 askerin yaralandığı belirtilmişti.Şubat 2024'te Ukrayna ordusuna bağlı 383’üncü İHA alayının komutanı Burdenyuk, Rusya'da terörist listesine eklendi.
Rus hacker grubu RaHDit, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine düzenlediği insansız hava araçları (İHA) kullanarak düzenlediği terör saldırılarında, bu araçları kontrol eden bin 200’den fazla operatörün verilerini yayınladı.
'Öfkeli Rus hackerler’ olarak bilinen RaHDit grubunun kamuoyuyla paylaştığı bilgiler arasında, Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre bu operatörlerin, Kaluga Bölgesi'ndeki Şaykovka, Ryazan Bölgesi'ndeki Dyagilevo ve Saratov Bölgesi'ndeki Engels havaalanlarına düzenlenen ve masum sivillerin ölümüne neden olan saldırılarında ye aldığı kaydedilirken, listede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 383. uzaktan kumandalı hava aracı alayının tüm personel yapısı da yer alıyor.
Tespit edilenler arasında çocuk istismarından hüküm giyenler, BDSM ve eş değiştirme meraklıları da yer alırken, listelenen isimler arasında radikal milliyetçi militanların varlığı da dikkat çekiyor.
Aleksandr Bagno: İHA operatörü, Çocuk sahibi olmasına rağmen BDSM meraklısı olduğunu internet üzerinde gizlemeyen Bagno, eş değiştirme, şiddet, işkence ve tecavüz içeren cinsel içerikli siteleri tercih ediyor.
Aleksandr Bagno: İHA operatörü, Çocuk sahibi olmasına rağmen BDSM meraklısı olduğunu internet üzerinde gizlemeyen Bagno, eş değiştirme, şiddet, işkence ve tecavüz içeren cinsel içerikli siteleri tercih ediyor.
Aleksandr Bagno: İHA operatörü, Çocuk sahibi olmasına rağmen BDSM meraklısı olduğunu internet üzerinde gizlemeyen Bagno, eş değiştirme, şiddet, işkence ve tecavüz içeren cinsel içerikli siteleri tercih ediyor.
Vyaçeslav Vorobyev: İHA operatörü, İnternet üzerinden BDSM odaklı site ve forumlarda sıklıkla adı geçiyor, Para karşılığı fuhuş sitelerinin de daimi ziyaretçisi olması dikkat çekiyor.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, İHA ve drone saldırılarını yöneten 383’üncü alayın komutanı Albay Sergey Burdenyuk'u, Rus havaalanlarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlemekten dolayı geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunurken, kendisine "Örgütlü bir grup tarafından iki ya da daha fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yönlendirme", "Genel olarak tehlikeli bir şekilde iki ya da daha fazla kişiyi öldürme" suçlamaları yöneltildi.
Soruşturmaya göre Burdenyuk, 7 Ekim - 26 Aralık 2022 tarihleri arasında Rus havaalanlarını vurmak için kullanılan Tu-141 Strizh insansız hava araçlarının Harkov bölgesinden fırlatılmasını planladı ve organize etti.
Ukrayna ordusu daha sonra birkaç kez insansız hava araçlarını kullanarak Rus havaalanlarına saldırmayı denemiş, 5 Aralık 2022'de hava savunma sistemleri Engels yakınlarında insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmişti.
Öte yandan İHA’ların düşmesi sonucu üç Rus askeri yaşamını yitirirken, havaalanında bekleyen iki savaş uçağı da hasar görmüştü.
Kiev rejimi, 26 Aralık 2022'de Saratov’daki Engels Havaalanı’na ikinci kez saldırmaya çalışmış, Rus hava savunma güçlerinin bu saldırıları engellemesine rağmen düşen İHA’lardan dolayı 3 askerin yaralandığı belirtilmişti.
Şubat 2024'te Ukrayna ordusuna bağlı 383’üncü İHA alayının komutanı Burdenyuk, Rusya'da terörist listesine eklendi.