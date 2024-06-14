https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-465-iha-imha-edildi-1084860782.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 465 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 465 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, 2 Mi-8 helikopteri ve 465 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T19:05+0300

2024-06-14T19:05+0300

2024-06-14T19:05+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin son bir haftaya dair bilgileri paylaştı.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun savunma hattının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. 45 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu yaklaşık bin 110 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 32 otomobil, 3 Grad çoklu roketatar sistemi aracı, 16 sahra topçu silahı ve 2 elektronik harp istasyonunu kaybetti.Batı Askeri Grubu birlikleri cephe hattında daha avantajlı noktalara yerleşerek yaklaşık 3 bin 405 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 4 zırhlı muharebe aracı, 32 otomobil, 7’si ABD yapımı M777 obüs olmak üzere 30 sahra topçu silahı, 3 elektronik harp istasyonu ve 4 saha mühimmat deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek ilerleyişini sürdürdü. 34 karşı saldırısı engellenen Ukrayna ordusunun kaybı 2 bin 375 asker, 4’ü ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı ve 2’si Alman yapımı Marder piyade savaş aracı olmak üzere 14 zırhlı savaş aracı, 6 otomobil, 10’u ABD yapımı M777 obüs olmak üzere 52 sahra topçu silahı olarak gerçekleşti.Güney Askeri Grubu birlikleri ön hattaki konumunu güçlendirerek yaklaşık 3 bin 785 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 11 zırhlı savaş aracı, 48 otomobil, 14’ü Batı yapımı olmak üzere 39 topçu silahı ve 22 saha mühimmat deposu imha edildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Staromayorskoye köyünü kurtardı. Yaklaşık 965 askeri etkisiz hale getirilen Ukrayna ordusunun ayrıca 2 tank, 6 zırhlı savaş aracı, 29 otomobil, Çek yapımı 2Vampir çoklu fırlatma roket sistemi aracı, 12 sahra topçu silahı ve 3 elektronik harp istasyonu yok edildi.Dnepr Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 555 asker, 37 otomobilve 26 sahra topçu silahı oldu.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, 2 Mi-8 helikopteri, 465 İHA, 13 ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füze, 3 Patriot füzesi, 2 Neptün gemisavar füzesi, 2 adet ABD yapımı HARM anti-radar füzesi, 8 adet Fransız yapımı Hammer ve ABD yapımı JDAM güdümlü bomba, 46 adet HIMARS, Vampire, Uragan ve Alder füzelerini imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ve-pentagon-sefi-austinden-putinin-ateskes-teklifine-yanit-1084856394.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, askeri operasyon, mi-8, mig-29, iha, atacms füzeleri, neptün, himars, uragan