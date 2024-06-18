NBA'de şampiyon Boston Celtics oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 106-88'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu.



Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Jaylen Brown 21 sayı, 8 ribaund, Jrue Holiday de 15 sayı, 11 ribaundluk katkı verdi.



Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 12 ribaund, 5 asisti, Kyrie Irving'in de 15 sayı, 9 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.



Boston Celtics, böylelikle NBA'deki şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı.



Ligde son şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye çıktı.