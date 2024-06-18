NBA'de şampiyon Boston Celtics oldu
Boston Celtics
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NBA final serisi beşinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-88'lık skorla yenerek seriyi 4-1 kazandı. Boston Celtics, 18.kez NBA şampiyonu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 106-88'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu.
Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Jaylen Brown 21 sayı, 8 ribaund, Jrue Holiday de 15 sayı, 11 ribaundluk katkı verdi.
Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 12 ribaund, 5 asisti, Kyrie Irving'in de 15 sayı, 9 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.
Boston Celtics, böylelikle NBA'deki şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı.
Ligde son şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye çıktı.
Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Jaylen Brown 21 sayı, 8 ribaund, Jrue Holiday de 15 sayı, 11 ribaundluk katkı verdi.
Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 12 ribaund, 5 asisti, Kyrie Irving'in de 15 sayı, 9 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.
Boston Celtics, böylelikle NBA'deki şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı.
Ligde son şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye çıktı.
Dün, 20:28