https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/msu-rektoru-prof-dr-erhan-afyoncu-simdi-bir-de-turkiyeliyim-turkiye-milliyetcisiyim-cikti-1084948697.html
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: 'Şimdi bir de Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim çıktı'
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: 'Şimdi bir de Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim çıktı'
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, son dönemlerde tartışmaya yol açan Türkiyeli ifadesine eleştiride bulunarak, ''Bu kelimeler tarihi temeli... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T09:24+0300
2024-06-18T09:24+0300
2024-06-18T09:24+0300
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu, son dönemlerde tartışma yaratan Türkiyeli söylemlerine dair açıklamada bulundu. Afyoncu, sosyal medyadan hesabından Oğuz Han'ın tablosunun yer aldığı görseli paylaşarak şu sözlere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/oktay-kaynarca-ben-turkiyeliyim-turkiye-milliyetcisiyim-1084912863.html
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erhan afyoncu, türk, türkiye, tarih
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: 'Şimdi bir de Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim çıktı'
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, son dönemlerde tartışmaya yol açan Türkiyeli ifadesine eleştiride bulunarak, ''Bu kelimeler tarihi temeli olmayan, tarihte kullanılmamış ifadelerdir. Türk'üm, Türk milliyetçisiyim veya Türkçüyüm denir.” ifadesini kullandı.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu, son dönemlerde tartışma yaratan Türkiyeli söylemlerine dair açıklamada bulundu.
Afyoncu, sosyal medyadan hesabından Oğuz Han'ın tablosunun yer aldığı görseli paylaşarak şu sözlere yer verdi:
Şimdi bir de Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim çıktı. Bu kelimeler tarihi temeli olmayan, tarihte kullanılmamış ifadelerdir. Türk'üm, Türk milliyetçisiyim veya Türkçüyüm denir. İspanyol İspanyalıyım, Fransız Fransalıyım diyor mu?