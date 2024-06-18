MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: 'Şimdi bir de Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim çıktı'

Şimdi bir de Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim çıktı. Bu kelimeler tarihi temeli olmayan, tarihte kullanılmamış ifadelerdir. Türk'üm, Türk milliyetçisiyim veya Türkçüyüm denir. İspanyol İspanyalıyım, Fransız Fransalıyım diyor mu?