https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/park-halinde-duran-araca-carpan-araba-ilginc-bir-sekilde-takla-atti-1084950894.html

Park halinde duran araca çarpan araba ilginç bir şekilde takla attı

Park halinde duran araca çarpan araba ilginç bir şekilde takla attı

Sputnik Türkiye

Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T09:58+0300

2024-06-18T09:58+0300

2024-06-18T10:00+0300

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Hatay'da yaşanan bir kazada 31 PAT 06 plakalı otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl almaz kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası