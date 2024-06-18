https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/park-halinde-duran-araca-carpan-araba-ilginc-bir-sekilde-takla-atti-1084950894.html
Park halinde duran araca çarpan araba ilginç bir şekilde takla attı
Park halinde duran araca çarpan araba ilginç bir şekilde takla attı
Sputnik Türkiye
Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T09:58+0300
2024-06-18T09:58+0300
2024-06-18T10:00+0300
türkiye
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084950627_0:6:2098:1186_1920x0_80_0_0_d03c9ba4057c0ac235d2bc9b0110e148.png
Hatay'da yaşanan bir kazada 31 PAT 06 plakalı otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl almaz kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/denizler-halkindir-projesi-kapsaminda-mugladaki-bir-plaj-da-halka-acilarak-tamamen-ucretsiz-oldu-1084946775.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084950627_255:0:1844:1192_1920x0_80_0_0_a2fc64ffc2e8756867b834db2a1d9125.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası
Park halinde duran araca çarpan araba ilginç bir şekilde takla attı
09:58 18.06.2024 (güncellendi: 10:00 18.06.2024)
Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da yaşanan bir kazada 31 PAT 06 plakalı otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl almaz kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.