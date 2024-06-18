https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/denizler-halkindir-projesi-kapsaminda-mugladaki-bir-plaj-da-halka-acilarak-tamamen-ucretsiz-oldu-1084946775.html

Girişte para alınıyordu: Muğla'daki bir plaj daha halka açılarak tamamen ücretsiz oldu

Girişte para alınıyordu: Muğla'daki bir plaj daha halka açılarak tamamen ücretsiz oldu

Sputnik Türkiye

Muğla'daki Menteşe Belediyesi, Akbük sahiline yönelik girişimleri sonucunda halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belirli bölümlerinin halka açıldığını... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T07:07+0300

2024-06-18T07:07+0300

2024-06-18T07:09+0300

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Muğla'da Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bugün bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı.Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak.Geçen günlerde Akbük sahiline girişte ücret alınan kulübe Menteşe Belediyesi’nce yapılan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı.Ayrıca Akbük sahilinde tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklandı.

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halk plajı, plaj, yaz, menteşe, muğla, muğla valiliği