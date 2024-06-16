https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogan-ozel-ile-bayramlasti--1084905757.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile bayramlaştı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T16:23+0300

2024-06-16T16:23+0300

2024-06-16T16:23+0300

politika

bayram

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

özgür özel

kurban bayramı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/ozgur-ozele-camide-hamas-tepkisi-filistini-ispanyaya-tanitan-benim-1084904903.html

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bayram, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, özgür özel, kurban bayramı