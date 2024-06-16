https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogan-ozel-ile-bayramlasti--1084905757.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile bayramlaştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T16:23+0300
2024-06-16T16:23+0300
2024-06-16T16:23+0300
politika
bayram
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
özgür özel
kurban bayramı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/ozgur-ozele-camide-hamas-tepkisi-filistini-ispanyaya-tanitan-benim-1084904903.html
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bayram, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, özgür özel, kurban bayramı
bayram, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, özgür özel, kurban bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, telefonda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.