https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/orduda-gida-zehirlenmesi-75-kisi-hastaneye-basvurdu-1084945072.html

Ordu'da gıda zehirlenmesi: 75 kişi hastaneye başvurdu

Ordu'da gıda zehirlenmesi: 75 kişi hastaneye başvurdu

Sputnik Türkiye

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ordu

gürgentepe

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Gürgentepe ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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