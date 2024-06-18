https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/odessa-limanina-fransizca-konusan-yaklasik-60-militan-geldi-1084947369.html

‘Odessa limanına Fransızca konuşan yaklaşık 60 militan geldi’

‘Odessa limanına Fransızca konuşan yaklaşık 60 militan geldi’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubu, Fransızca konuşan yaklaşık 60 yabancı paralı askerin üç bot üzerinde Odessa limanına geldiğini... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T08:21+0300

2024-06-18T08:21+0300

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ukrayna krizi

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odessa

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rus ordusu

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Yeraltı grubundan bir kaynak Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yerel sakinler, yaklaşık 60 yabancı paralı askerin bulunduğu üç botun Odessa limanına geldiğini tespit etti. Gelenler silahlıydı, donanımlıydı ve birbirleriyle Fransızca konuşuyorlardı” ifadesine yer verildi.Militanların 9 Haziran’da limanda görüldüğünü kaydeden kaynak, “Bu yabancı askerler, Odessa limanına geldikten sonra şehre dağıldı. Yerleştikleri yerden çıkmamaya çalışıyorlar ve yerel sakinlerle her türlü temastan kaçınıyorlar” diye bildirdi.Ukrayna ordusu saflarında defalarca Fransız paralı askerler tespit edilmişti. Rus ordusu geçen Ocak ayında Harkov şehrinde, büyük kısmını Fransızların oluşturduğu yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasını imha etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda 60’tan fazla militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordu saflarında Fransız askerlerin savaştığını inatla reddediyor. Bakanlık, Harkov’daki saldırıda Fransız militanların öldüğü haberi için "Rusların kaba bir manipülasyonu" nitelendirmesinde bulunmuştu.

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