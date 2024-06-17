https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ukraynada-binlerce-mahkum-serbest-birakilarak-orduya-katildi-forrest-gump-gibi-kacacaklar-1084920156.html

Ukrayna’da binlerce mahkum serbest bırakılarak orduya katıldı: ‘Forrest Gump gibi kaçacaklar’

Ukrayna’da binlerce mahkum serbest bırakılarak orduya katıldı: ‘Forrest Gump gibi kaçacaklar’

Sputnik Türkiye

Washington Post gazetesi, Ukrayna’da aralarında uyuşturucu taciri, hırsız ve canilerin olduğu 2 bin 750 mahkumun serbest bırakılarak ordu birliklerine... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T11:02+0300

2024-06-17T11:02+0300

2024-06-17T10:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

mahkumlar

forest gump

vladimir zelenskiy

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Washington Post’un yazısında, “Parlamentonun, bazı mahkumların orduya katılmasına izin veren yasayı Mayıs ayında kabul etmesinden bu yana Ukrayna cezaevlerinden 2 bin 750’den fazla kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı, telefon hırsızlığı, silahlı saldırı ve cinayet suçlarının yanı sıra diğer ciddi suçlardan hüküm giyenler de bulunuyor” ifadesine yer verildi.Söz konusu kişilerin, tamamen eski mahkumlardan oluşan ve askeri personel tarafından yönetilen birliklerde savaşacağı ifade edildi.Mahkumların orduya alınması sürecinde yer alan ve adı açıklanmayan bir Ukraynalı asker, gazeteye açıklamasında, ülkede hiç kimsenin bu girişimin başarılı olacağına inanmadığını söyledi. Bu kişilerin cephede kaosa yol açacağından veya firar edeceklerinden çekindiklerini kaydeden kaynak, “Hepsi Forrest Gump gibi kaçacak” diye ekledi.Daha önce Vladimir Zelenskiy, mahkumların orduya alınmasına ilişkin yasayı imzalamıştı. Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı Yelena Vısotskaya, yaklaşık 4 bin mahkumun orduya katılmak istediğini ifade ettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/alman-muhalefetinin-sabri-tukeniyor-ukraynali-erkekler-evlerine-donup-savassin-1084918057.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, mahkumlar, forest gump, vladimir zelenskiy