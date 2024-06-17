https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/cinden-g7-ortak-bildirisine-tepki-abd-ve-batinin-hegemonyasini-saglayan-bir-araca-donustu-1084927359.html
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki: 'ABD ve Batı'nın hegemonyasını sağlayan bir araca dönüştü'
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki: 'ABD ve Batı'nın hegemonyasını sağlayan bir araca dönüştü'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, G7 grubunun uluslararası toplumu temsil etmediğini ve giderek ABD ve Batılı... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T15:47+0300
2024-06-17T15:47+0300
2024-06-17T15:47+0300
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G7'nin başlangıçtaki koordinasyon ve uluslararası ekonomik ortamı istikrara kavuşturma amacını çoktan terk ettiğini ve giderek ABD Batı'nın küresel hegemonyasını sağlamaya yönelik siyasi bir araca dönüştüğünü ifade eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, dünya nüfusunun sadece yüzde 10'unu oluşturan ve ülkelerinin küresel ekonomideki payı sürekli azalan bu bloğun artık küresel toplumu temsil edemeyeceğini sözlerine ekledi.İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin sonuç bildirgesini yorumlayan Lin, bu bildirgenin Çin ile ilgili konuları manipüle ettiğini ve ülkeyi karaladığını dile getirerek ayrıca belgenin yalan ve kibirle dolu olduğunu ve hiçbir gerçek temeli bulunmadığını söyledi.G7 ülkelerinin eylemlerinin küresel barışçıl kalkınma eğilimlerine aykırı olduğunun altını çizen Lin şu cümleleri kaydetti:G7 liderler zirvesi 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilmiş ve zirvenin ardından yapılan açıklamada blok, Rusya'ya mali destek sağlayan Çin ve diğer ülkelere karşı 'önlem alma' sözü vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/le-penden-avrupa-birligi-aciklamasi-uyelerine-fayda-saglamayan-zehirli-bir-olusum-1084922973.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, g7, g7 liderler zirvesi, rusya, abd, avrupa, batı
çin, çin halk cumhuriyeti, g7, g7 liderler zirvesi, rusya, abd, avrupa, batı
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki: 'ABD ve Batı'nın hegemonyasını sağlayan bir araca dönüştü'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, G7 grubunun uluslararası toplumu temsil etmediğini ve giderek ABD ve Batılı ülkelerin küresel hegemonyasını sağlayan bir araca dönüştüğünü söyledi.
G7'nin başlangıçtaki koordinasyon ve uluslararası ekonomik ortamı istikrara kavuşturma amacını çoktan terk ettiğini ve giderek ABD Batı'nın küresel hegemonyasını sağlamaya yönelik siyasi bir araca dönüştüğünü ifade eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, dünya nüfusunun sadece yüzde 10'unu oluşturan ve ülkelerinin küresel ekonomideki payı sürekli azalan bu bloğun artık küresel toplumu temsil edemeyeceğini sözlerine ekledi.
İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin sonuç bildirgesini yorumlayan Lin, bu bildirgenin Çin ile ilgili konuları manipüle ettiğini ve ülkeyi karaladığını dile getirerek ayrıca belgenin yalan ve kibirle dolu olduğunu ve hiçbir gerçek temeli bulunmadığını söyledi.
G7 ülkelerinin eylemlerinin küresel barışçıl kalkınma eğilimlerine aykırı olduğunun altını çizen Lin şu cümleleri kaydetti:
G7 dünya barışını savunmak istediğini belirtiyor ama yine de ideoloji ve değerlere dayalı sınırlar koymayı teşvik ediyor. Ayrıca demokrasi ve otoriterlik arasındaki rekabetle ilgili yanlış bir anlatıyı güçlendiriyor ve bloklar arasında çatışmayı kışkırtmak için küçük sopalar kullanıyor.
G7 liderler zirvesi 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilmiş ve zirvenin ardından yapılan açıklamada blok, Rusya'ya mali destek sağlayan Çin ve diğer ülkelere karşı 'önlem alma' sözü vermişti.