https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/oktay-kaynarca-ben-turkiyeliyim-turkiye-milliyetcisiyim-1084912863.html

Oktay Kaynarca: Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim

Oktay Kaynarca: Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, katıldığı bir programda milliyetçilik ile ilgili konuştu. "Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" diyen ünlü oyuncu, sosyal... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T00:10+0300

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yaşam

oktay kaynarca

türkiye

milliyetçilik

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Oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.Kaynarca'nın, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" sözlerini kullandı.Kaynarca'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; "Oktay Kaynarca" ismi de X'e "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230526/binali-yildirimdan-kemal-kilicdarogluna-ya-bu-milliyetcilik-mevsimlik-bir-is-degil-1071630478.html

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oktay kaynarca, türkiye, milliyetçilik