Oktay Kaynarca: Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim

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YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
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